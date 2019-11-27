Мощнейшее за десятки лет землетрясение в Албании унесло жизни 24 человек

За минувшие сутки в результате мощного землетрясения в Албании число погибших увеличилось с 13 до 24, кроме этого, 650 человек получили травмы.

Об этом сообщает Albanian Daily News.

В среду власти подтвердили список жертв, где число погибших увеличилось до 24 человек.

Карта землетрясения

Согласно сообщению, представители власти отметили, что 45 человек были спасены из-под завалов. Поисковые и спасательные команды продолжают круглосуточно работать в регионах, подвергшихся разрушениям.

В Министерстве обороны Албании отметили, что пожарные и военные помогают гражданам под завалами в городах Дуррес и Тиран.

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Как сообщали Українські Новини, во вторник, 26 ноября, около 4:00 утра по местному времени в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Геологическая служба США отметила, что землетрясение имело эпицентр в 30 километрах к северо-западу от столицы Тираны на глубине 20 километров. Сейсмологи сообщили, что это землетрясение было мощнейшим за последние десятилетия.

Ранее в ноябре землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Боснии и Герцеговины и также ощущался вблизи Сараево.