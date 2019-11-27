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27 ноября 2019, среда, 13:18 537
Судебная власть 2019-11-27T13:30:02+02:00
Українські Новини
Суд начал избрание меры пресечения Садовому

Суд начал избрание меры пресечения Садовому

Высший антикоррупционый суд, Мэр Львова, мера пресечения, Андрей Садовый
Андрей Садовый
Андрей Садовый

Высший антикоррупционый суд начал рассмотрение избрания меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Заседание началось около 13:00. На суд явился сам Садовой и его адвокаты, а также мэр Киева Виталий Кличко.

Также на суд пришел экс-депутат Верховной Рады от фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением мэру Львова Андрею Садовому. Источники Українських Новин в правоохранительных органах сообщили, что о подозрении было сообщено по ч. 2 ст 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.


Садовый подозревается в злоупотреблениях, которые нанесли ущерб государству в размере более 50 млн гривен.

Также Прокуратура попросит суд избрать Садовому залог 50 млн гривен в качестве меры пресечения.

Тем временем Садовый беднее своей жены в 8 раз и у него нет жилья и машины.

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