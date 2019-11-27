Суд начал избрание меры пресечения Садовому

Высший антикоррупционый суд начал рассмотрение избрания меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Заседание началось около 13:00. На суд явился сам Садовой и его адвокаты, а также мэр Киева Виталий Кличко.

Также на суд пришел экс-депутат Верховной Рады от фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением мэру Львова Андрею Садовому. Источники Українських Новин в правоохранительных органах сообщили, что о подозрении было сообщено по ч. 2 ст 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.



Садовый подозревается в злоупотреблениях, которые нанесли ущерб государству в размере более 50 млн гривен.

Также Прокуратура попросит суд избрать Садовому залог 50 млн гривен в качестве меры пресечения.



Тем временем Садовый беднее своей жены в 8 раз и у него нет жилья и машины.