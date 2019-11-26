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26 ноября 2019, вторник, 15:02 177
Внешняя политика 2019-11-26T17:00:03+02:00
Українські Новини
Зеленский говорит, что может появится третий разговор с Трампом - которого не было

Зеленский говорит, что может появится третий разговор с Трампом - которого не было

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эстония, Стенограмма

Президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллинне, отвечая на вопросы журналистов заявил, что у него было только два разговора с Дональдом Трампом, передают Українськi Новини.

"Я не очень люблю комментировать эту историю, вы же все читали. Все, что было очень секретно, все очень откровенно почитали... Никакого блокирования военной помощи сейчас нет, но не из-за моего разговора по телефону. А все, что было в разговоре, вы читали. Наверное, еще что-то есть, но у меня было только два звонка. У меня было только два звонка с господином Президентом США, но может появиться и третий, которого не было. Так бывает", - сказал он.

Зеленский добавил, что Украина не вмешивается в американские выборы и геополитику, поскольку имеет множество проблем, связанных с войной на Донбассе, временно оккупированными территориями и аннексированным Россией Крымом.

"Нам есть, чем заниматься, кроме звонков", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября Президент США Дональд Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-Президента США Джо Байдена Хантера.

Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды - расследования против соперника на предстоящих президентских выборах в США Байдена.

Ранее в США началась процедура импичмента Донльда Трампа, а свидетель разговора Трампа и Зеленского рассказал, что в стенограмме есть вырезанные детали.  А 25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

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