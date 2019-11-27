Два співробітника Білого дому подали у відставку після заморозки військової допомоги Україні

Два співробітника з Адміністративно-бюджетного управління Білого дому звільнилося через припинення Трампом допомоги українським військовим.

Про це йдеться у свідченнях співробітника цього ж управління Марка Сенді на закритих слухань, які відбулися в цьому місяці, відзначає The Hill.

"Двоє працівників, один з яких працював у юридичному підрозділі, подали у відставку частково через занепокоєння у зв'язку з незрозумілим заморожуванням допомоги", - наводить видання показання чиновника.

Прізвища чиновників у стенограмі залишаються невідомими, оскільки свідок зазначив, що не хотів би говорити про їх мотивації за них. При цьому він підкреслив, що принаймні в той момент були висловлені певні розчарування у зв'язку з тим, що причини такого кроку щодо України були незрозумілими і залишалися без пояснень.

Марк Сенді також зазначив у свідченнях, що вважає президента Трампа особою, що керувала процесом призупинення військової допомоги для України. Показання чиновника Білого дому стали частиною розслідування Палати представників з приводу імпічменту президента США.

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський попередив про те, що може з'явитися третя розмова з Трампом.

Нагадаємо, на майбутніх виборах в США в 2020 році мільярдер Блумберг планує перемогти Трампа і стати новим президентом.