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  • Два співробітника Білого дому подали у відставку після заморозки військової допомоги Україні
27 листопада 2019, середа, 12:19 12
Америка 2019-11-27T15:15:03+02:00
Українські Новини
Два співробітника Білого дому подали у відставку після заморозки військової допомоги Україні

Два співробітника Білого дому подали у відставку після заморозки військової допомоги Україні

Військова допомога, Білий дім, США, Трамп
Білий дім. Фото: pixabay
Білий дім. Фото: pixabay

Два співробітника з Адміністративно-бюджетного управління Білого дому звільнилося через припинення Трампом допомоги українським військовим.

Про це йдеться у свідченнях співробітника цього ж управління Марка Сенді на закритих слухань, які відбулися в цьому місяці, відзначає The Hill.

"Двоє працівників, один з яких працював у юридичному підрозділі, подали у відставку частково через занепокоєння у зв'язку з незрозумілим заморожуванням допомоги", - наводить видання показання чиновника.

Прізвища чиновників у стенограмі залишаються невідомими, оскільки свідок зазначив, що не хотів би говорити про їх мотивації за них. При цьому він підкреслив, що принаймні в той момент були висловлені певні розчарування у зв'язку з тим, що причини такого кроку щодо України були незрозумілими і залишалися без пояснень.

Марк Сенді також зазначив у свідченнях, що вважає президента Трампа особою, що керувала процесом призупинення військової допомоги для України. Показання чиновника Білого дому стали частиною розслідування Палати представників з приводу імпічменту президента США.

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський попередив про те, що може з'явитися третя розмова з Трампом.

Нагадаємо, на майбутніх виборах в США в 2020 році мільярдер Блумберг планує перемогти Трампа і стати новим президентом.

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