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28 ноября 2019, четверг, 05:50 462
Lifestyle 2019-11-28T05:50:02+02:00
Українські Новини
Сегодня начинается Рождественский пост: что нельзя делать и есть по дням

Сегодня начинается Рождественский пост: что нельзя делать и есть по дням

Рождество, Пост, Запреты на праздник, Традиции, Религия, Рождественский пост
Пост. Фото: hochu.ua
Пост. Фото: hochu.ua

Сегодня, 28 ноября, у православных христиан начинается Рождественский пост 2020, который продлится до 7 января. Считается, что это время, когда люди отказываются не только от пищи животного происхождения, но и от развлечений, чтобы очистить свою душу.

В эти дни следует придерживаться определенных ограничений в еде. Так, люди, которые решили соблюдать пост, должны избегать мяса, молочных продуктов, среди которых молоко, творог, сметана, масло, и яиц. Сливочное масло в блюдах в этот период заменяют на растительное масло. Однако во время Рождественского поста в некоторые дни разрешается есть рыбу и пить вино.

Что нельзя делать в пост:

Церковь рекомендует верующим в дни поста отказаться от любых развлечений. Посещение концертов, театров, устройство вечеринок лучше отложить на даты после 7 января. Также запрещается в эти дни жениться и венчаться. Особенно важно в эти дни соблюдать все заповеди. Не ссориться и не сквернословить.

В то же время церковь рекомендует в дни поста посвятить себя добрым делам, помощи близким и благотворительности.

Что есть в пост. Меню по дням:

Понедельник, среда, пятница - сухоядение, в эти дни разрешается есть соленья, овощи, фрукты, орехи, другую пищу, которая не поддается термической обработке, и постный хлеб.

Вторник, четверг - разрешается есть горячие блюда, заправленные растительным маслом.

Суббота, воскресенье - разрешается употреблять рыбу и вино, также разрешается в большие праздники такие, как Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря, Андрея Первозванного - 13 декабря, Николая Чудотворца - 19 декабря.

С 20 декабря по 5 января - вино и рыбу употреблять нельзя.

6 января - самый строгий день в посте - Сочельник. В этот день, до первой звезды, верующие вообще ничего не едят. С появлением звезды садятся за стол с 12 постных блюд.

Ранее Українські Новини писали о календаре питания на каждый день Рождественского поста и списке разрешенных продуктов. Также Українські Новини рассказали как подготовить организм к посту.

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