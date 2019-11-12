Рождественский пост: когда начинается и как подготовиться

С приходом ноября и приближением зимы православные христиане начинают готовиться к Рождественскому посту. Поскольку для организма смена режима - это всегда стресс, нужно тщательно подготовиться к длительному отказу от многих привычных блюд.

Когда Рождественский пост 2019

В этом году пост начнется 20 ноября и традиционно продлится до Рождества, 7 января.

Многие неправильно интерпретирует религиозное понятие поста, ведь это не просто диета, которая предусматривает отказ от мяса, яиц и молока, но и отказ от многих духовных наслаждений и развлечений. Кроме того, время поста считается временем очищения духовного, поэтому в этот период принято прощать, не сквернословить, заниматься благотворительностью и отказаться от разного рода развлечений.

Как подготовиться к посту

Для того, чтобы правильно войти в пост, нужно начинать готовиться за несколько недель, постепенно увеличивая количество овощей и уменьшая употребление продуктов животного происхождения. Рекомендуется максимально заменить белок животного происхождения растительным, чтобы не ослаблять организм. Так в рацион следует включить больше орехов, бобовых и грибов. Не стоит переедать различные маринованные овощи, поскольку они могут привести к проблемам с желудком и кишечником. Диетологи обращают внимание на то, что во время поста стоит больше пить жидкости. В пост разрешается пить в небольшом количестве вино по субботам и воскресеньям, а также по праздникам.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров рекомендует перенести рабочий день с 6 на 11 января 2020 года с целью создания благоприятных условий для празднования Рождества. Кроме того, в декабре 2019 выходным рекомендовали сделать католическое Рождество – 25 декабря (среда).