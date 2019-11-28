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28 листопада 2019, четвер, 05:50 19
Lifestyle 2019-11-28T05:50:02+02:00
Українські Новини
Сьогодні починається Різдвяний піст: що не можна робити і їсти по днях

Сьогодні починається Різдвяний піст: що не можна робити і їсти по днях

Релігія, Різдво, Піст, Різдвяний піст
Пост. Фото: hochu.ua
Пост. Фото: hochu.ua

Сьогодні, 28 листопада, у православних християн починається Різдвяний піст 2020, який триватиме до 7 січня. Вважається, що це пора, коли люди відмовляються не тільки від їжі тваринного походження, а й від розваг, щоб очистити свою душу.

У ці дні варто дотримуватися певних обмежень в їжі. Так, люди, які вирішили дотримуватися посту, мають уникати м'яса, молочних продуктів, серед яких молоко, сир, сметана, масло, та яєць. Вершкове масло в стравах у цей період замінюють на рослинну олію. Проте в дні Різдвяного посту в деякі дні дозволяється їсти рибу та пити вино.

Що не можна робити в піст:

Церква рекомендує вірянам у дні посту відмовитися від будь-яких розваг. Відвідування концертів, театрів, влаштування вечірок краще відкласти на дати після 7 січня. Також забороняється у ці дні одружуватися та вінчатися. Особливо важливо у ці дні дотримуватися усіх заповідей. Не сваритися та не лихословити.

Водночас церква рекомендує у дні посту присвятити себе добрим справам, допомозі близьким та благодійності.

Що можна їсти в піст. Меню по днях:

Понеділок, середу, п'ятницю – сухоїдіння, у ці дні дозволяється їсти соління, овочі, фрукти, горіхи, іншу їжу, яка не піддається термічній обробці, та пісний хліб.  

Вівторок, четвер – дозволяється їсти гарячі страви, заправленні рослинною олією.

Субота, неділя - дозволяється вживати рибу та вино, що також дозволяється у великі свята такі, як Введення в Храм Пресвятої Богородиці - 4 грудня, Андрія Первозванного - 13 грудня, Миколая Чудотворця - 19 грудня.

З 20 грудня по 5 січня - вино та рибу вживати не можна.

6 січня – найстрогіший день у пості – Святвечір. У цей день, до сходу першої зірки, віряни взагалі нічого не їдять. Зі сходом зірки сідають за стіл із 12 пісних страв.

Раніше Українські Новини писали про календар харчування на кожен день Різдвяного посту і список дозволених продуктів. Також Українські Новини розповіли як підготувати організм до посту.

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