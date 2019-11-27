Рождественский пост: календарь питания на каждый день и список разрешенных продуктов

Традиционно Рождественский пост в 2019 году начинается с 28 ноября и будет длиться 40 дней. Он считается одним из самых длительных и строгих в году. Что можно есть в Рождественский пост, а от каких продуктов нужно отказаться, а также о календаре питания на каждый день расскажут Українські Новини. Если вы приняли решение поститься в Рождественский пост 2019, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно. Календарь питания на каждій день В период Рождественского поста необходимо воздержаться от целого ряда продуктов: мяса, молока, яиц, сыра, сливочного масла, а в некоторые дни от рыбы. Что можно есть с 28 ноября по 19 декабря 2019 года: Сразу стоит отметить, что вино и рыбу можно употреблять каждую субботу и воскресенье. Еще рыбу можно употреблять во вторник и четверг, если на этот день приходится большой праздник, а вино разрешается выпить в день памяти самых почитаемых святых. Четверг: можно употреблять горячую пищу растительного происхождения, но без масла. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник: разрешается растительное масло в небольших количествах. Пятница и суббота: только сырая пища - свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты. 4 декабря 2019 года (среда) будет праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. И в этот день разрешается употреблять в пищу немного красного вина. Что можно есть с 20 декабря 2019 года по 1 января 2020 года: Пятница: пища растительного происхождения, но без масла. Суббота и четверг: растительная пища с растительным маслом. Среда и пятница: только сырая пища - свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты. Суббота: горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба. 1 января после Нового Года разрешается выпить немного красного вина. Что можно есть со 2 по 5 января 2020 года: В этот период пост усиливается, поэтому нельзя употреблять даже рыбы. Среда и пятница: только сырая пища - свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты. Четверг и суббота: пища растительного происхождения, но без масла. 6 января – Рождественский сочельник – в этот день нужно соблюдать особо строгий пост. После вечерни разрешается съесть кутью. Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский посты. Рождественский пост требует отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молока и молочных продуктов. Несмотря на все запреты, ваш рацион во время Рождественского поста может быть довольно богатым и разнообразным и содержать следующие продукты: каши, хлеб, сухари, овощи, грибы, зелень, ягоды, фрукты, сухофрукты, орехи, семечки, мед, а в некоторые дни также рыбу, морепродукты, масло и даже вино. Во время Рождественского поста можно употреблять сырые, вареные, тушеные, запеченные, соленые блюда. Это могут быть разнообразные салаты, соленья, супы, рагу, запеканки, вареники, пироги и другая выпечка, соки, морсы, кисели, чай. Напомним, очень важно правильно закончить Рождественский пост, потому что для тела станет большим стрессом резкий переход на тяжелую пищу после окончания поста, поэтому вводить продукты животного происхождения, специи, масло и любые жирные продукты в рацион постепенно, со временем увеличивая их количество.