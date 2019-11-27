Рождественский пост: календарь питания на каждый день и список разрешенных продуктов

Традиционно Рождественский пост в 2019 году начинается с 28 ноября и будет длиться 40 дней. Он считается одним из самых длительных и строгих в году. Что можно есть в Рождественский пост, а от каких продуктов нужно отказаться, а также о календаре питания на каждый день расскажут Українські Новини.

Если вы приняли решение поститься в Рождественский пост 2019, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно.

Календарь питания на каждій день

В период Рождественского поста необходимо воздержаться от целого ряда продуктов: мяса, молока, яиц, сыра, сливочного масла, а в некоторые дни от рыбы.

Что можно есть с 28 ноября по 19 декабря 2019 года:

Сразу стоит отметить, что вино и рыбу можно употреблять каждую субботу и воскресенье. Еще рыбу можно употреблять во вторник и четверг, если на этот день приходится большой праздник, а вино разрешается выпить в день памяти самых почитаемых святых.

Четверг: можно употреблять горячую пищу растительного происхождения, но без масла. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник: разрешается растительное масло в небольших количествах. Пятница и суббота: только сырая пища - свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты. 4 декабря 2019 года (среда) будет праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. И в этот день разрешается употреблять в пищу немного красного вина.

Что можно есть с 20 декабря 2019 года по 1 января 2020 года:

Пятница: пища растительного происхождения, но без масла. Суббота и четверг: растительная пища с растительным маслом. Среда и пятница: только сырая пища - свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты. Суббота: горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба. 1 января после Нового Года разрешается выпить немного красного вина.

Что можно есть со 2 по 5 января 2020 года:

В этот период пост усиливается, поэтому нельзя употреблять даже рыбы.

Среда и пятница: только сырая пища - свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты. Четверг и суббота: пища растительного происхождения, но без масла. 6 января – Рождественский сочельник – в этот день нужно соблюдать особо строгий пост. После вечерни разрешается съесть кутью.