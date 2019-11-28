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28 листопада 2019, четвер, 06:00 55
Суспільство 2019-11-28T09:45:02+02:00
Українські Новини
Зимові канікули-2020: коли відпочиватимуть школярі та батьки

Зимові канікули-2020: коли відпочиватимуть школярі та батьки

Зима, Новий рік, Зимові канікули, школярі
Канікули. Фото: pixabay
Канікули. Фото: pixabay

Як правило, канікул чекають не тільки школярі, але й їхні батьки. За час канікул діти мають можливість відпочити від насиченого навчального графіка і навантажень у школі. Вже 23 грудня у школярів можуть розпочатися зимові канікули. Про це повідомляє "2016rik".


Графік шкільних канікул не обов'язковий, тому кожна школа самостійно буде визначати, коли будуть відпочивати учні. Однак загальна тривалість канікул протягом року не повинна перевищувати 30 днів.

"Передостаннім понеділком грудня 2019 року буде 23 число - в цей день повинні початися зимові канікули. На навчання діти вийдуть після новорічних і різдвяних свят 8 січня, яке припаде на середу", - йдеться в повідомленні.

Але не виключено, що дати 16-денної перерви в навчанні будуть переглянуті, а зимові канікули скорочені.

Додатковим вихідним днем буде 25 грудня (середа) - католицьке Різдво (швидше за все на зимові канікули).

Як повідомляли Українські Новини, у грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік.

Крім того, як вибрати подарунок людині, у якої все є.

Тим часом, в Україні встановили першу новорічну ялинку.

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