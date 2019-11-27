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27 ноября 2019, среда, 09:54 946
Экономика 2019-11-27T10:45:01+02:00
Українські Новини
Крупная сеть строительных торговых центров ожидает роста продаж вдвое в Черную пятницу

Крупная сеть строительных торговых центров ожидает роста продаж вдвое в Черную пятницу

Черная пятница, Скидки, Эпицентр, Ритейл

Компания "Эпицентр К", развивающая сеть одноименных строительно-хозяйственных гипермаркетов, ожидает роста продаж вдвое в черную пятницу по сравнению с продажами в другие дни.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, такой рост продаж "Эпицентр" ожидает в связи с автоматизацией процессов и введением новых маркетинговых инструментов.

Скидки в сети торговых центров компании начнутся в среду, 27 ноября, и продлятся до 1 декабря, однако пик покупательской активности приходится на пятницу.

Некоторые товары можно будет купить на 70% дешевле.

Как сообщали Українськi Новини, 29 ноября нужно будет запастись терпением и составить список товаров, на которые будут скидки.

Самые большие скидки ожидаются на товары прошлых сезонов.

Также на 2 декабря запланирован киберпонедельник.

Тем временем более 300 брендов призывают отказаться от покупок в черную пятницу из-за вреда для окружающей среды.

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