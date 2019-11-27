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27 листопада 2019, середа, 09:59 27
Економіка 2019-11-27T12:15:03+02:00
Українські Новини
Велика мережа будівельних торгових центрів очікує зростання продажів удвічі в Чорну п'ятницю

Велика мережа будівельних торгових центрів очікує зростання продажів удвічі в Чорну п'ятницю

Чорна П'ятниця, знижки, Епіцентр, Ритейл

Компанія "Епіцентр К", що розвиває мережу однойменних будівельно-господарських гіпермаркетів, очікує зростання продажів удвічі в чорну п'ятницю у порівнянні з продажами в інші дні.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, таке зростання продажів "Епіцентр" очікує в зв'язку з автоматизацією процесів і введенням нових маркетингових інструментів.

Знижки в мережі торгових центрів компанії почнуться в середу, 27 листопада, і триватимуть до 1 грудня, однак пік купівельної активності припадає на п'ятницю.

Деякі товари можна буде придбати на 70% дешевше.

Як повідомляли Українські Новини, 29 листопада потрібно буде запастися терпінням і скласти список товарів, на які будуть знижки.

Найбільші знижки очікуються на товари минулих сезонів.

Також на 2 грудня запланований кіберпонеділок.

Тим часом понад 300 брендів закликають відмовитися від покупок в чорну п'ятницю через шкоду для навколишнього середовища.

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