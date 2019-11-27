Главную елку страны соберут из сосен и пихт из двух областей

В центре Киева в этом году главную елку сконструируют с пихт и сосен, которые привезут из Житомирской и Винницкой областей. С Радомышльского лисмисгоспа в Киев привезут 400 сосен от 1 до 4 метров, пишет "Житомир.info".

"Это уже третий или четвертый год заказ пришел. Ранее мы делали с 2003-го по 2005-й годы так же на центральную елку, и в этом году у нас снова заказали. Елки будут отправлены в Киев в четверг (28 ноября) или в п пятницу (29 ноября)", - рассказывает лесничий Поташнянского лесничества Радомышльского лесхоза Юрий Целованский.

На предприятии также демонстрируют, как выращивают новогодние деревья. Елки растут на специальных плантациях. По словам лесников, их по Житомирской области насчитывается 700 гектаров. А для того, чтобы вырастить елку средних размеров, нужно не менее 6-7 лет.

Выбирают елки для реализации просто - какая красивая, такую ​​и срезают. Далее на каждое дерево обязательно цепляют этикетку с номером и штрихкодом.

В Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что реализовывать елки в пунктах продажи с 10 декабря. Цены на новогоднее дерево, в зависимости от его высоты, будут колебаться от 40 до 200 гривен.

"У нас для реализации является 400 тыс. стандартных елок, но население ежегодно у нас покупает в пределах 40-50 тысяч штук. Цена новогодней елки до 1 метра, в зависимости от предприятия - 40 гривен, от 3 метров - 200 гривен. Больше всего спросом пользуются елки от 1 до 1,5 метров, их стоимость пределах 70-100 гривен", - рассказывает главный специалист областного управления лесного и охотничьего хозяйства Василий Олехнович.

Также можно приобрести елки в горшке. Как рассказывают лесоводы, такие деревья дольше простоят в квартире, а весной их можно пересадить в грунт. Будет стоить елка в горшке примерно на 30 гривен дороже, чем срезана.

Себестоимость производства одной елки составляет примерно 100 гривен.

"На выращивание новогодних елок на 1-м гектаре, начиная с момента заготовки семян до момента реализации, нужно потратить около 50 000 гривен за 7 лет выращивания. На 1 гектаре растет 5000 деревьев. Себестоимость одной елки - где-то 100 гривен", - добавляет Василий Олехнович.

Как сообщали Українськi Новини, на Софийской площади в этом году будет классическое европейское Рождество в немецком стиле и, возможно, живая новогодняя елка.

Тем временем в Украине уже установили первую новогоднюю елку-2020.