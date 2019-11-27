Головну ялинку країни зберуть із сосен і ялиць з двох областей

У центрі Києва цього року головну ялинку сконструюють з ялиць і сосен, які привезуть із Житомирської та Вінницької областей. З Радомишльського лисмисгоспу у Київ привезуть 400 сосен від 1 до 4 метрів, пише "Житомир.info".

"Це вже третій чи четвертий рік замовлення прийшло. Раніше ми виготовляли з 2003-го по 2005-ий роки так само на центральну ялинку, і цього року в нас знову замовили. Ялинки будуть відправлені до Києва в четвер (28 листопада) або в п’ятницю (29 листопада)", – розповідає лісничий Поташнянського лісництва Радомишльського лісгоспу Юрій Целованський.

На підприємстві також демонструють, як вирощують новорічні дерева. Ялинки зростають на спеціальних плантаціях. За словами лісівників, їх по Житомирській області нараховується 700 гектарів. А для того, щоб виростити ялинку середніх розмірів, потрібно не менше 6-7 років.

Обирають ялинки для реалізації просто – яка найкрасивіша, таку і зрізають. Далі на кожне дерево обов'язково чіпляють етикетку з номером і штрихкодом.

В Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства повідомили, що реалізовуватимуть ялинки у пунктах продажу з 10 грудня. Ціни на новорічне дерево, в залежності від його висоти, коливатимуться від 40 до 200 гривень.

"У нас для реалізації є 400 тисяч стандартних ялинок, але населення щороку у нас купує в межах 40-50 тисяч штук. Ціна новорічної ялинки до 1 метра, в залежності від підприємства, - 40 гривень, від 3 метрів - 200 гривень. Найбільше попитом користуються ялинки від 1 до 1,5 метрів, їхня вартість межах 70-100 гривень", - розповідає головний спеціаліст обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Олехнович.

Також можна придбати ялинки у горщику. Як розповідають лісівники, такі дерева довше простоять у квартирі, а навесні їх можна пересадити в ґрунт. Коштуватиме ялинка у горщику приблизно на 30 гривень дорожче, ніж зрізана.

Собівартість виробництва однієї ялинки складає приблизно 100 гривень.

"На вирощування новорічний ялинок на 1-му гектарі, починаючи від моменту заготівлі насіння до моменту реалізації, потрібно витратити біля 50 тисяч гривень за 7 років вирощування. На 1 гектарі росте 5 тисяч дерев. Собівартість однієї ялинки – десь 100 гривень", – додає Василь Олехнович.

Як повідомляли Українські Новини, на Софійській площі в цьому році буде класичне європейське Різдво в німецькому стилі і, можливо, жива новорічна ялинка.

Тим часом в Україні вже встановили першу новорічну ялинку-2020.