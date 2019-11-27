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27 ноября 2019, среда, 08:28 2004
Общество 2019-11-27T09:00:01+02:00
Українські Новини
В Житомире продают носки с цитатами Зеленского

В Житомире продают носки с цитатами Зеленского

Ярослав Годунок, Разбойник, Владимир Зеленский, Носки
Носки. Фото: Житомир онлайн
Носки. Фото: Житомир онлайн

В житомирском магазине появились зеленые носки с крылатыми фразами Президента Владимира Зеленского. В ассортименте появились носки с надписью "Вийди отсюда розбійник" или "Плохо чуєш мене?". Об этом сообщает "Житомир-онлайн".


Этими двумя фразами Зеленский обратился к секретарю горсовета Борисполя Ярославу Годунку. Дело закончилось скандалом, а сам Годунок грозился подать в суд, но сама по себе фраза действительно многим запомнилась.

Сообщается, что носки изготовил местный производитель. Партия насчитывает около 50 пар зеленого цвета. По словам продавцов, они готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.


Напомним, ранее Годунок дал интервью Українським Новинам о конфликте с Зеленским. 

Позже в полиции сообщили, что секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок 29 августа напал на общественного активиста в здании горсовета. Однако Годунок отрицает, что избил активиста

В сентябре Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении секретарю Бориспольского горсовета Киевской области Ярославу Годунку в избиении активиста.

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