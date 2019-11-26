Папа Римский одобряет переговоры между Украиной и Россией

Папа Римский Франциск одобряет переговоры между Украиной и Россией. Об этом говорится в сообщении портала VaticanNews, передают Українськi Новини.

Папа сказал, что необходимо делать все возможное для прекращения производства оружия и для прекращения войн, а также способствовать процессам переговоров с помощью посредников.

Он также отметил переговоры между Украиной и Россией о возвращении украинских моряков.

Папа считает положительным шагом обсуждение введения отдельного режима самоуправления на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин могут провести личную встречу в Париже. Президенты могут встретиться в Париже 9 декабря перед встречей "нормандской четверки" (лидеров Украины, России, Германии, Франции). Зеленский заявлял, что встреча с Путиным должна состояться, если Украина хочет закончить войну.

Однако ранее Путин не хотел встречаться с Зеленским до "нормандского формата".