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26 ноября 2019, вторник, 23:30 339
Политика мира 2019-11-26T23:30:24+02:00
Українські Новини
Папа Римский одобряет переговоры между Украиной и Россией

Папа Римский одобряет переговоры между Украиной и Россией

Папа Римский Франциск I, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Папа Римский Франциск. Фото: radiovaticana.va
Папа Римский Франциск. Фото: radiovaticana.va

Папа Римский Франциск одобряет переговоры между Украиной и Россией. Об этом говорится в сообщении портала VaticanNews, передают Українськi Новини.

Папа сказал, что необходимо делать все возможное для прекращения производства оружия и для прекращения войн, а также способствовать процессам переговоров с помощью посредников.

Он также отметил переговоры между Украиной и Россией о возвращении украинских моряков.

Папа считает положительным шагом обсуждение введения отдельного режима самоуправления на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин могут провести личную встречу в Париже. Президенты могут встретиться в Париже 9 декабря перед встречей "нормандской четверки" (лидеров Украины, России, Германии, Франции). Зеленский заявлял, что встреча с Путиным должна состояться, если Украина хочет закончить войну.

Однако ранее Путин не хотел встречаться с Зеленским до "нормандского формата".

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