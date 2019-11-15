Путин не хочет встречаться с Зеленским до "нормандского формата"

Президент Росии Владимир Путин не намерен встречаться с Президентом Владимиром Зеленским до встречи лидеров стран в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента России, передают Українськi Новини.

"Но дело в том, что сейчас о встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в "нормандском формате". Но если уж будем встречаться, так чего же нам суетиться и бегать здесь на неподготовленные встречи? Я думаю, в этом никто не заинтересован: ни я, ни Президент Зеленский", - заявил Президент России.

Путин заверил, что у него с Зеленским налажен контакт.

"Так-то мы с ним в контакте, мы же разговариваем по телефону. Полный контакт есть, но нам нужно подойти к каким-то решениям", - сказал он.

Путин заявил, что власти России приветствуют разведение войск на Донбассе, при этом не понимает заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о возможном выходе Украины из "минских договоренностей".

Ранее Пристайко в интервью СМИ заявил, что Украина выйдет из "минских договоренностей" в случае отсутствия прогресса в их реализации.

Кроме того, Путин считает, что не может быть никакого другого закона об особом статусе Донбасса.

"Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с ЛНР и ДНР, то тогда всё мгновенно зайдет в тупик. Ведь весь смысл "формулы Штайнмайера", которая не несет никакого содержания и является просто инструментом принятия, имплементации закона об особом статусе после проведения муниципальных выборов, – там же ничего нет содержательного, это просто формула, причем такая, которая не в полной мере соответствует, кстати говоря, Минским соглашениям. Но мы пошли на это, это компромисс с нашей стороны, мы согласились, только бы хоть что-то было, чтобы двигаться вперед. А зачем нужна эта формула, если не будет самого закона об особом статусе? Ведь формула нужна для имплементации этого закона", - заявил он.

Как сообщали Українськi Новини, экс-президент Казахстана предложил свести Путина и Зеленского на встречу тет-а-тет.

Ранее Меркель и Путин поговорили о "нормандской встрече" и транзите газа через Украину