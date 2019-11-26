Папа Римський схвалює переговори між Україною і Росією

Папа Римський Франциск схвалює переговори між Україною і Росією. Про це йдеться в повідомленні порталу VaticanNews, передають Українські Новини.

Папа сказав, що необхідно робити все можливе для припинення виробництва зброї і для припинення воєн, а також сприяти процесам переговорів з допомогою посередників.

Він також відзначив переговори між Україною і Росією про повернення українських моряків.

Папа вважає позитивним кроком обговорення введення окремого режиму самоврядування на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін можуть провести особисту зустріч у Парижі. Президенти можуть зустрітися в Парижі 9 грудня перед зустріччю "нормандської четвірки" (лідерів України, Росії, Німеччини, Франції). Зеленський заявляв, що зустріч з Путіним повинна відбутися, якщо Україна хоче закінчити війну.

Проте раніше Путін не хотів зустрічатися з Зеленським до "нормандського формату".