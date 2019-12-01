Сладости, футбол и Рождество: какие декабрьские праздники нас ожидают

Перемены погоды уже очень красноречиво напоминают украинцам о том, что зима близко. Об этом же говорят и синоптики. И как бы многие ни ругали зиму за холода и морозы, есть в ней и радости. Декабрь – один из самых рекордных месяцев в году по количеству праздников. Українські Новини предлагают взглянуть, какие же праздники и выходные будут отмечать украинцы в течение декабря.

1 декабря в Украине отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, символом которого давно стала красная ленточка. Кроме того, в этот же день отмечают свои профессиональные праздники неврологи и работники прокуратуры.

2 декабря – Международный день отмены рабства

День своей профессии 3 декабря отмечают дизайнеры и аниматоры, а еще эта дата – Международный день людей с инвалидностью.

Православные украинцы начинают зимний цикл праздников 4 декабря. В этот день празднуется Введение во храм Пресвятой Богородицы. Согласно традиции, первый, кто войдет в двери дома утром 4 декабря, станет предвестником событий на весь год. А еще говорят, что именно с этого дня нужно активно начинать зазывать в дом богатство и плодородие.

5 декабря стоит поздравить с праздником работников статистики и волонтеров самых разных организаций.

Зато 6 декабря отмечается один из весьма важных праздников для современной Украины – день Вооруженных Сил, когда непременно стоит поблагодарить и поздравить всех военных.

На 9 декабря в Украине назначено две даты – Международный день борьбы с коррупцией, а также День памяти жертв геноцида.

10 декабря всем любителям активного спорта можно вне очереди достать шарфы своих любимых футбольных клубов, потому что празднуется День футбола. Кроме того, в эту же дату отмечают День прав человека.

12 декабря следует непременно поздравить тех, кто имеет отношение к сухопутным войскам.

А вот 7 и 13 декабря, в день великомученицы Катерины и день Андрея (соответственно) принято собираться и гадать. Причем, делать это можно как одиноким девушкам, так и юношам, желающим обрести пару.

14 декабря – день пророка Наума. В прежние времена люди говорили: «Наум наведет на ум». В этот день крестные приходят к своим крестникам с букварями и другими книгами, так как именно он считается хорошим днем для новых начинаний и обучения.

15 декабря – профессиональный праздник для всех судебных работников

17 декабря – традиционный женский праздник, день великомученицы Варвары, которая, если верить народным легендам, вышила ризу для Иисуса Христа, будучи очень искусной в вышивке. В этот день, согласно традиции, нельзя заниматься физической работой, разве что, вышиванием или вязанием.

А вот 18 декабря издавна считался мужским днем. Это День Преподобного Саввы, и раньше он знаменовался наступлением первых зимних морозов и выпадением первого снега.

Заканчивается плеяда православных праздников 19 декабря, в день Святого Николая, когда дети ожидают найти под подушкой угощение за хорошее поведение. В наше время у этого дня появилась и еще одна хорошая традиция – многие в этот день отвозят подарки и помощь в детские дома и интернаты, а также помогают малообеспеченным семьям. Неудивительно, ведь в международном календаре этот день также совпадает со Всемирным днем помощи бедным.

20 декабря ежегодно празднуется День солидарности людей.

А 22 декабря чествуют энергетиков и работников дипломатической службы Украины. Помимо этого, в этот же день отмечается еврейский праздник свечей - Ханука.

25 декабря начинается празднование лютеранского и католического Рождества, а вот следующий день официально принято считать Днем подарков, когда распечатываются все подарочные коробки.

29 декабря, почти накануне Нового года празднуют День информационно-медийных служб Министерства Обороны Украины.

А 31 декабря, разумеется, наступает последний день года, праздник с самым большим градусом радостной суеты – день Нового года. В столице уже активно готовятся к встрече самого главного зимнего празднества, а астрологи рассказали, что посулит декабрь разным знакам Зодиака.