Столица во всю готовится к Новому году: когда и какие улицы Киева засияют огнями

Декабрь еще не наступил, но подготовка к празднику уже началась. Стало известно во сколько обойдется елка на Новый год, а тем временем коммунальное предприятие "Киевгорсвет" уже начало работы по ремонту и монтажу праздничной новогодней иллюминации. Об этом пресс-служба предприятия сообщает в Facebook. В первую очередь украшена будет центральная часть города. В частности иллюминация будет установлена на улицах и площадях Киева, а также на прилегающей к ним территории. Только для украшения центральной улицы города - Крещатика - использовано более 3000 метров гирлянд и 300 световых приборов, установленных на деревьях и административных зданиях: Национальная филармония; консерватория; Киевская городская государственная администрация; Главпочтамт; Укоопсоюз. Также иллюминация установлена на других улицах Киева: ул. Б. Хмельницкого - иллюминация на тросовых растяжках над проезжей частью (гирлянды и шары); Майдан Незалежности - деревья и опоры (гирлянды) Европейская площадь - праздничная иллюминация на тросовых растяжках над проезжей частью (листья), дерева (падающий лед, геометрические фигуры, гирлянды) ул. Грушевского - праздничная иллюминация на тросовых растяжках над проезжей частью и на опорах наружного освещения (новогодние мотивы, гирлянды). Отмечается, что освещение соответствует всем мировым стандартам: есть энергосберегающим и функциональным. Как сообщали Українські Новини, стало известно как будут праздновать Новый год в Киеве. Ранее писали о том, как не потратить все во время предновогодней "горячки" и не стать жертвой мошенников.