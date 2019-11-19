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19 ноября 2019, вторник, 13:50 6
Общество 2019-11-19T13:51:58+02:00
Українські Новини
Столица во всю готовится к Новому году: когда и какие улицы Киева засияют огнями

Столица во всю готовится к Новому году: когда и какие улицы Киева засияют огнями

Новый год, Праздники, Крещатик, Майдан Незалежности, Украшения
Крещатик. Фото: Facebook/Киевгорсвет
Крещатик. Фото: Facebook/Киевгорсвет

Декабрь еще не наступил, но подготовка к празднику уже началась. Стало известно во сколько обойдется елка на Новый год, а тем временем коммунальное предприятие "Киевгорсвет" уже начало работы по ремонту и монтажу праздничной новогодней иллюминации.

Об этом пресс-служба предприятия сообщает в Facebook.

В первую очередь украшена будет центральная часть города. В частности иллюминация будет установлена на улицах и площадях Киева, а также на прилегающей к ним территории.

Только для украшения центральной улицы города - Крещатика - использовано более 3000 метров гирлянд и 300 световых приборов, установленных на деревьях и административных зданиях:

  • Национальная филармония;
  • консерватория;
  • Киевская городская государственная администрация;
  • Главпочтамт;
  • Укоопсоюз.

Также иллюминация установлена ​​на других улицах Киева:

  • ул. Б. Хмельницкого - иллюминация на тросовых растяжках над проезжей частью (гирлянды и шары);
  • Майдан Незалежности - деревья и опоры (гирлянды)
  • Европейская площадь - праздничная иллюминация на тросовых растяжках над проезжей частью (листья), дерева (падающий лед, геометрические фигуры, гирлянды)
  • ул. Грушевского - праздничная иллюминация на тросовых растяжках над проезжей частью и на опорах наружного освещения (новогодние мотивы, гирлянды).

Отмечается, что освещение соответствует всем мировым стандартам: есть энергосберегающим и функциональным.

Как сообщали Українські Новини, стало известно как будут праздновать Новый год в Киеве.

Ранее писали о том, как не потратить все во время предновогодней "горячки" и не стать жертвой мошенников.

Больше новостей о: Новый год Праздники Крещатик Майдан Незалежности Украшения

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