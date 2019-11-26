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26 ноября 2019, вторник, 19:14 44
Политика 2019-11-26T19:30:02+02:00
Українські Новини
СБУ поймала на взятке главу комитета по вопросам коррупции КГГА

СБУ поймала на взятке главу комитета по вопросам коррупции КГГА

КГГА, Чиновники, Взятка, Коррупция, СБУ

Служба безопасности Украины задержала чиновника Киевской городской государственной администрации (КГГА) по подозрению в требовании 10 тысяч долларов взятки в обмен на помощь в оформлении документов на земельный участок под парковку в Святошинском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Во вторник СБУ задержала председателя комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при КГГА. Оперативники установили, что чиновник требовал у местного предпринимателя 10 тысяч долларов.

За эту сумму он обещал посодействовать в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе. В качестве посредника задержанный привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали чиновника и посредника в одном из ресторанов Киева во время получения 9 000 долларов - второй части взятки. Аванс задержанные получили ранее.

На данный момент им готовится подозрение по ст.ст. 190 (мошенничество) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, ранее правоохранители задержали сотрудницу Национального банка по подозрению в вымогательстве взятки в размере 30 тыс. долларов, до этого правоохранители задержали сотрудника НБУ по подозрению в вымогательстве 50 тыс. долларов взятки.


Также руководителя полиции в Ровенской области подозревают в получении почти 40 тыс. гривен взятки.

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