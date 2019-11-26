СБУ поймала на взятке главу комитета по вопросам коррупции КГГА

Служба безопасности Украины задержала чиновника Киевской городской государственной администрации (КГГА) по подозрению в требовании 10 тысяч долларов взятки в обмен на помощь в оформлении документов на земельный участок под парковку в Святошинском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Во вторник СБУ задержала председателя комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при КГГА. Оперативники установили, что чиновник требовал у местного предпринимателя 10 тысяч долларов.

За эту сумму он обещал посодействовать в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе. В качестве посредника задержанный привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали чиновника и посредника в одном из ресторанов Киева во время получения 9 000 долларов - второй части взятки. Аванс задержанные получили ранее.

На данный момент им готовится подозрение по ст.ст. 190 (мошенничество) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, ранее правоохранители задержали сотрудницу Национального банка по подозрению в вымогательстве взятки в размере 30 тыс. долларов, до этого правоохранители задержали сотрудника НБУ по подозрению в вымогательстве 50 тыс. долларов взятки.



Также руководителя полиции в Ровенской области подозревают в получении почти 40 тыс. гривен взятки.