Лицом нового "электронного государства" Украины станет польская модель

Будущим лицом цифрового государства и электронных правав, которые появятся в декабре, выбрали Александру Ободянская. Именно ее фотографию в скором времени разместят на электронном удостоверении водителя. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины в Facebook. "Самым тяжелым было выбрать 10 лидеров. Скачали более 3 тысяч комментариев и пересмотрели каждую фотографию. Опирались на несколько факторов: реальность фотографии и соответствие человеку, который ее выложил; фото нравилось другим пользователям и его отмечали и человеку на фото должно быть более 18 лет", - сказано в сообщении. Там отметили, что победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. "Почти единогласно избрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентации приложения", - сообщили в министерстве. Согласно аккаунту девушки в социальных сетях, она из Винницы и работает моделью от польского модельного агентства. Александра Ободянская. Фото: Facebook\/Александра Ободянская Как сообщали Українські Новини, Министерство цифровой трансформации презентовало бренд цифрового государства "Дія". Напомним, Пенсионный фонд занялся оформлением электронных трудовых.