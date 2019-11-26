Лицом нового "электронного государства" Украины станет польская модель

Будущим лицом цифрового государства и электронных правав, которые появятся в декабре, выбрали Александру Ободянская. Именно ее фотографию в скором времени разместят на электронном удостоверении водителя.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины в Facebook.

"Самым тяжелым было выбрать 10 лидеров. Скачали более 3 тысяч комментариев и пересмотрели каждую фотографию. Опирались на несколько факторов: реальность фотографии и соответствие человеку, который ее выложил; фото нравилось другим пользователям и его отмечали и человеку на фото должно быть более 18 лет", - сказано в сообщении.

Там отметили, что победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами.

"Почти единогласно избрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентации приложения", - сообщили в министерстве.

Согласно аккаунту девушки в социальных сетях, она из Винницы и работает моделью от польского модельного агентства.

Александра Ободянская. Фото: Facebook/Александра Ободянская

Как сообщали Українські Новини, Министерство цифровой трансформации презентовало бренд цифрового государства "Дія".

Напомним, Пенсионный фонд занялся оформлением электронных трудовых.