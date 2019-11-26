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26 ноября 2019, вторник, 18:45 348
Общество 2019-11-26T19:00:02+02:00
Українські Новини
Лицом нового "электронного государства" Украины станет польская модель

Лицом нового "электронного государства" Украины станет польская модель

Цифровое государство, Электронные права, Электронное правительство, Министерство цифровой трансформации
Новое лицо цифрового государства. Фото: Facebook/Міністерство цифрової трансформації України
Новое лицо цифрового государства. Фото: Facebook/Міністерство цифрової трансформації України

Будущим лицом цифрового государства и электронных правав, которые появятся в декабре, выбрали Александру Ободянская. Именно ее фотографию в скором времени разместят на электронном удостоверении водителя.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины в Facebook.

"Самым тяжелым было выбрать 10 лидеров. Скачали более 3 тысяч комментариев и пересмотрели каждую фотографию. Опирались на несколько факторов: реальность фотографии и соответствие человеку, который ее выложил; фото нравилось другим пользователям и его отмечали и человеку на фото должно быть более 18 лет", - сказано в сообщении.

Там отметили, что победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами.

"Почти единогласно избрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентации приложения", - сообщили в министерстве.

Согласно аккаунту девушки в социальных сетях, она из Винницы и работает моделью от польского модельного агентства.

ОлеАлександра Ободянская. Фото: Facebook/Александра Ободянская

Как сообщали Українські Новини, Министерство цифровой трансформации презентовало бренд цифрового государства "Дія".

Напомним, Пенсионный фонд занялся оформлением электронных трудовых.

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