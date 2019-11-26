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26 листопада 2019, вівторок, 17:37 7
Суспільство 2019-11-26T18:15:01+02:00
Українські Новини
У Києві розпочалося встановлення головної новорічної ялинки: дата початку роботи різдвяного містечка

У Києві розпочалося встановлення головної новорічної ялинки: дата початку роботи різдвяного містечка

Новий рік, Головна ялинка України, Софійська площа в Києві, новорічна ялинка
Монтаж ялинки. Фото: ТСН
Монтаж ялинки. Фото: ТСН

У вівторок, 26 листопада, на Софійській площі у Києві почалася установка новорічної ялинки, вартість іграшок та ілюмінації для якої складе 2,7 млн гривень, повідомляє ТСН.

У столиці почали монтувати підставку-стрижень для ялинки. В цьому році це буде не одне велике дерево, а "складна" ялинка з декількох сотень невеликих дерев. Також на площі з'явилися конструкції для сцени.

Раніше організатори новорічних свят у столиці розповідали, що різдвяні ярмарки будуть діяти на Софійській і Контрактовій площах. Відкриття містечок відбудеться 14 грудня - урочисте запалення головної ялинки країни - 19 грудня. В цей же день запалять 12 ялинок в 10 районах Києва. 

Ялинка. Фото: ТСНЯлинка. Фото: ТСН

Як повідомляли Українські Новини, на честь новорічних свят у Києві збираються обмежити рух і стало відомо, де і в які дні варто очікувати затори.

Так як прикрашена ялинка є невід'ємною частиною декору до Нового року, важливо правильно підібраний дизайн, який буде відображати настрій і атмосферу в домі. Для приваблення достатку і удачі в рік щура, при декоруванні святкової ялинки необхідно враховувати багато різних нюансів.

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