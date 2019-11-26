Гривня на міжбанку зміцнилася до 23,98 UAH/USD

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 7 коп. у вівторок зміцнився на 6 коп. до 23,98 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,97-24,00 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися до 23,96-23,99 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 23,97-24,00 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 13,49% з 27,72 UAH\/USD до 23,98 UAH\/USD. В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. У 2018 році НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.Як повідомляли Українські Новини, аналітик прокоментував ситуацію на валютному ринку.Крім того, Національний банк у період з 18 по 22 листопада скоротив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку на 37% до 120 млн доларів у порівнянні з попереднім тижнем.Тим часом, міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік.