Государство не должно поддерживать бизнес, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что государство не должно заниматься поддержкой бизнеса. Об этом он заявил в ходе панели Value Innovation in Central and Eastern Europe 16 ноября, передают Українські Новини. "На самом деле нам не очень нужна поддержка бизнеса. Я говорю правду, мне это не нужно, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, а я буду стараться не мешать", - сказал он. При этом он добавил, что государство не должно конкурировать с бизнесом. "Государство должно перестать подменять собой бизнес и оно должно следить за тем, чтобы правила для всех были одинаковые ", - отметил Милованов. В свою очередь бизнесмен Василий Хмельницкий заявил, что государственная поддержка бизнеса необходима и необходимо пересмотреть кредитную ставку. Как сообщали Українські Новини, Милованов выступает за отмену единого социального взноса (ЕСВ) и снижение налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Также Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. Ранее Милованов сообщал, что хочет побороть коррупцию амнистией.