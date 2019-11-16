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16 ноября 2019, суббота, 15:50 772
Политика 2019-11-16T15:50:53+02:00
Українські Новини
Государство не должно поддерживать бизнес, - Милованов

Государство не должно поддерживать бизнес, - Милованов

бизнес в Украине, Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Цензор.Нет
Тимофей Милованов. Фото: Цензор.Нет

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что государство не должно заниматься поддержкой бизнеса.

Об этом он заявил в ходе панели Value Innovation in Central and Eastern Europe 16 ноября, передают Українські Новини.

"На самом деле нам не очень нужна поддержка бизнеса. Я говорю правду, мне это не нужно, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, а я буду стараться не мешать", - сказал он.

При этом он добавил, что государство не должно конкурировать с бизнесом.

"Государство должно перестать подменять собой бизнес и оно должно следить за тем, чтобы правила для всех были одинаковые ", - отметил Милованов.

В свою очередь бизнесмен Василий Хмельницкий заявил, что государственная поддержка бизнеса необходима и необходимо пересмотреть кредитную ставку.

Как сообщали Українські Новини, Милованов выступает за отмену единого социального взноса (ЕСВ) и снижение налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Также Милованов дал прогноз курса валют на следующий год.

Ранее Милованов сообщал, что хочет побороть коррупцию амнистией.

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