Без нового договора российский газ будет закачиваться в ПХГ как бесхозный, - "Нефтегаз"

В случае продолжения транзита компанией "Газпром" (Россия) без заключения нового договора российский газ будет закачиваться в подземные хранилища газа (ПХГ) как газ неопределенного владельца.

Об этом сообщил исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в ПХГ как "газ неопределенного собственника", пока будет происходить документальное оформление этого газа", - написал он.

При этом ранее Витренко заявлял, что в случае продолжения транзита российского газа через территорию Украины - это будет расцениваться как контрабанда.

Как сообщали Українські Новини, Оржель считает, что "Газпром" сделал неприемлемое предложение Украине по транзиту газа. Тем временем Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" готова рассмотреть выплату компанией "Газпром" (Россия) 3 млрд долларов по результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже газом. Тем временем, "Нефтегаз" может согласиться на предложение "Газпрома".