Сын Кулебы в медикаментозной коме: врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших в ДТП

Старший сын Тимофей уполномоченного Президента по правам ребенка Николая Кулебы, который в воскресенье попал в аварию вместе с детьми, находится в медикаментозной коме.

Об этом на брифинге во вторник сказал главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенив, передают Українські Новини.

"Мы не можем судить о его сознании, потому что мы определенные медикаментозные препараты даем для того, чтобы обезболить и это нивелирует оценку сознания. Мы в первую очередь должны обезболить и принять меры по недопущению развития осложнений. Это медикаментозная седация, медикаментозная кома, которая необходима в данной ситуации, это как лечебный процесс", - сказал он.

По словам Семенива, на данный момент рано судить о последствиях травм как детского омбудсмена, так и его сына, однако при правильном лечении и реабилитационном процессе последствий остаться не должно.

При этом он отметил, что сын Кулебы получил тяжелую черепно-мозговую травму в следствие ДТП.

"Если будет проведено адекватное, нормальное лечение, потом реабилитационный процесс необходимый, не должно остаться никаких последствий. Хотя, мы не можем сейчас судить об отдаленных последствиях таких тяжелых травм. Я имею ввиду по сыну. По Николаю Кулебе – там не выглядит как какая-то патология, которая бы отдаленно имела последствия. По сыну - мы сейчас не можем сказать четко, какие будут отдаленные последствия черепно-мозговой травмы, сейчас мы не можем сказать", - отметил врач.

По словам врачей, только первый этап реабилитации занимает от 6 до 8 месяцев.

В целом, реабилитация после таких травм проходит в три этапа и может занять 1–1,5 года.

Ранее, 24 ноября, Кулеба и двое его сыновей попали в дорожно-транспортное происшествие в Чабанах Киевской области.

Как сообщали Українські Новини, Кулеба дал из больницы первый комментарий после страшного ДТП.



Тем временем, полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы.