Продажа квартир на "первичке" в Киеве рухнула на треть с начала года

Инвестиционная компания InCo home, работающая на рынке недвижимости, заявляет, что в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем продаж на первичном рынке жилья Киева снизился на 33%, в то время как предложение торговой недвижимости выросло на 6% в Киеве

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Начиная с февраля, мы фиксируем уменьшение объемов продаж с каждым месяцем. В этом году продано на 33% меньше квадратных метров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Последние несколько лет рекордным месяцем по количеству продаж становится октябрь, в этом продано более 8 тыс. кв. м. Самым провальным, к сожалению, в 2019 году стал сентябрь с цифрой в 2 900 проданных кв. м и это самый худший показатель месяца за последние три года точно", – цитируются в нем слова совладелеца InCo home Богдана Серотюка.

Согласно прогнозам компании, следует ожидать сокращения предложения на первичном рынке жилья в столице, однако при этом сохранится превышение предложения над спросом. На рынок недвижимости, согласно сообщению, повлияют изменения, связанные со сплитом.

Ожидается, что реформа изменит рынок инвестирования в строительство, а соответственно перекроит рынок продаж.

Кроме того, InCo home не исключает национализацию замороженных строек, что уже активно продвигается, например, Конфедерацией строителей Украины и входит в перечень шагов, озвученных в рамках инициатив по решению проблем с долгостроями. Отмечается, что только 30% покупателей недвижимости пользуются рассрочкой при покупке жилья.

Раньше Українськi Новини писали, как не попасть на мошенников при покупке квартиры. Тем временем квартиры на "вторичке" в Киеве подорожали на 9,9% за 9 месяцев.