подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
26 ноября 2019, вторник, 12:22 4967
Недвижимость 2019-11-26T12:28:29+02:00
Українські Новини
Продажа квартир на "первичке" в Киеве рухнула на треть с начала года

Продажа квартир на "первичке" в Киеве рухнула на треть с начала года

Рынок недвижимости, Квартиры, новостройки Киева, Покупка жилья, Инвесторы
Новостройки. Фото: Dengi.ua
Новостройки. Фото: Dengi.ua

Инвестиционная компания InCo home, работающая на рынке недвижимости, заявляет, что в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем продаж на первичном рынке жилья Киева снизился на 33%, в то время как предложение торговой недвижимости выросло на 6% в Киеве.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Начиная с февраля, мы фиксируем уменьшение объемов продаж с каждым месяцем. В этом году продано на 33% меньше квадратных метров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Последние несколько лет рекордным месяцем по количеству продаж становится октябрь, в этом продано более 8 тыс. кв. м. Самым провальным, к сожалению, в 2019 году стал сентябрь с цифрой в 2 900 проданных кв. м и это самый худший показатель месяца за последние три года точно", – цитируются в нем слова совладелеца InCo home Богдана Серотюка.

Согласно прогнозам компании, следует ожидать сокращения предложения на первичном рынке жилья в столице, однако при этом сохранится превышение предложения над спросом. На рынок недвижимости, согласно сообщению, повлияют изменения, связанные со сплитом.

Ожидается, что реформа изменит рынок инвестирования в строительство, а соответственно перекроит рынок продаж.

Кроме того, InCo home не исключает национализацию замороженных строек, что уже активно продвигается, например, Конфедерацией строителей Украины и входит в перечень шагов, озвученных в рамках инициатив по решению проблем с долгостроями. Отмечается, что только 30% покупателей недвижимости пользуются рассрочкой при покупке жилья.

Раньше Українськi Новини писали, как не попасть на мошенников при покупке квартиры. Тем временем квартиры на "вторичке" в Киеве подорожали на 9,9% за 9 месяцев. 

Больше новостей о: Рынок недвижимости Квартиры новостройки Киева Покупка жилья Инвесторы

Архив
Новости
Райвис Вецкаганс вскоре покинет пост главы АМПУ, - СМИ 14:29
Минобороны на 145 тыс. гривен оштрафовало предпринимателя, выигравшего тендер ведомства 14:24
Углеводородное топливо могут обложить налогом на выбросы СО2 14:24
Сын Кулебы в медикаментозной коме: врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших в ДТП 14:12
Представитель Мининфраструктуры Сафаров призвал украинские ИТ-компании принять участие в разработке систем превентивной безопасности на дорогах 14:08 Пресс-релиз
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы 05:35 Инфографика
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Пожар в селе. Скриншот видео
Из-за обстрела боевиков на Донбассе загорелось село 08:55
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен 12:24
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok