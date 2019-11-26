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26 листопада 2019, вівторок, 11:59 14
Економіка 2019-11-26T13:15:02+02:00
Українські Новини
Холодна вода подорожчала для киян

Холодна вода подорожчала для киян

Водопостачання, Вода, Київводоканал, Холодна вода, НКРЕКП
Водопостачання. Фото: pixabay
Водопостачання. Фото: pixabay

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тариф на водопостачання для компанії "Київводоканал" на 9,4% до 9,86 гривні/куб. м (без ПДВ).

Це рішення було прийнято на засіданні комісії 22 листопада, передають Українські Новини.

Згідно з текстом постанови, споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, було встановлено тариф в розмірі 9,86 гривні/куб. м, а для споживачів, які є суб'єктами господарювання в цій сфері, було встановлено тариф в розмірі 3,69 гривні/куб. м.

Крім того, споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, було встановлено тариф на водовідведення в розмірі 7,49 гривні/куб. м, що на 6% нижче попереднього тарифу.

Також для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, було встановлено тариф на водовідведення в розмірі 2,41 гривні/куб. м.

Ця постанова набирає чинності наступного дня після її публікації в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр".

Раніше Українські Новини писали, як заощадити на комуналці. Також у центрі Києва прорвало трубу, вулицю залило окропом.

Тим часом терміни передачі показань лічильників води в Києві змінилися.

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