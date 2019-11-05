Фото дня: в центре Киева прорвало трубу, улицу залило кипятком

Прорыв трубы на перекрестке Саксаганского и Шота Руставели

Прорыв трубы на перекрестке Саксаганского и Шота Руставели

Сегодня, 5 ноября, в центре Киева произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате которого затопило улицу. Инцидент произошел на пересечении улиц Саксаганской и Шота Руставели спустя месяц после последнего прорыва на этом же участке. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Так, прорыв трубы с горячей трубой произошел днем в Печерском районе столицы на перекрестке улицы Саксаганской и Шота Руставели.

В результате инцидента дорогу затопило кипятком.

Отметим, что в результате аварии пострадал как минимум один автомобиль.

Официального комментария от КП "Киевводоканал" касательно причин инцидента на данный момент нет.

Прорыв трубы на перекрестке Саксаганского и Шота Руставели

Как сообщали Українські Новини, 4 ноября в центре Киева произошло частичное затопление на улице Пушкинской.

Также ранее, 2 октября, в Киеве на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел прорыв трубы горячего водоснабжения, из-за чего на перекрестке обвалилась часть асфальта, образовалась яма, а проезжую часть залило кипятком.

Ранее в Киеве горячей водой заливало детскую площадку, а автомобиль проваливался под землю.