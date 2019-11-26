Станцию "Арсенальная" открыли после починки эскалатора

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" открыло станцию "Арсенальная" после устранения неисправности эскалатора. Об этом говорится в сообщении КП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Станция "Арсенальная" работает в обычном режиме", - сказано в нем. Таким образом, специалисты устранили неисправность эскалатора на станции, что дало возможность ее открыть для пассажиров. Как сообщали Українськi Новини, во вторник Киевский метрополитен закрывал станцию "Арсенальная" на вход из-за неисправности эскалатора. Также ранее в киевском метро снова возникли проблемы с оплатой проезда банковской картой. Напомним, Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном.