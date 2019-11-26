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26 ноября 2019, вторник, 11:50 446
Происшествия 2019-11-26T14:30:04+02:00
Українські Новини
Станцию "Арсенальная" открыли после починки эскалатора

Станцию "Арсенальная" открыли после починки эскалатора

Метрополитен, Арсенальная, Закрытие станций метро

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" открыло станцию "Арсенальная" после устранения неисправности эскалатора.

Об этом говорится в сообщении КП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Станция "Арсенальная" работает в обычном режиме", - сказано в нем.

Таким образом, специалисты устранили неисправность эскалатора на станции, что дало возможность ее открыть для пассажиров.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Киевский метрополитен закрывал станцию "Арсенальная" на вход из-за неисправности эскалатора.

Также ранее в киевском метро снова возникли проблемы с оплатой проезда банковской картой.

Напомним, Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном.

Больше новостей о: Метрополитен Арсенальная Закрытие станций метро

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