Станцию "Арсенальная" открыли после починки эскалатора

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" открыло станцию "Арсенальная" после устранения неисправности эскалатора.

Об этом говорится в сообщении КП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Станция "Арсенальная" работает в обычном режиме", - сказано в нем.

Таким образом, специалисты устранили неисправность эскалатора на станции, что дало возможность ее открыть для пассажиров.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Киевский метрополитен закрывал станцию "Арсенальная" на вход из-за неисправности эскалатора.

Также ранее в киевском метро снова возникли проблемы с оплатой проезда банковской картой.

Напомним, Киевсовет ввел новые правила пользования метрополитеном.