Бужанский дал Рябошапке 2 дня, чтоб внести в Раду снятие неприкосновенности с Порошенко

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") дал генеральному прокурору Руслану Рябошапке два дня на внесение в парламент представления на снятие неприкосновенности с бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"Генеральный Прокурор, у Вас есть два дня на то, чтобы внести в парламент представление на снятие с Порошенко неприкосновенности. До вечера четверга. В таком случае, в пятницу регламентный комитет, во вторник- голосование в зале", - написал Бужанский.

Также депутат предупредил, что если Рябошапка не сделает этого, - сознательно даст возможность Порошенко спрятаться за политическими акциями протеста, приуроченными к нормандской встрече.

"Таким образом Вы официально подтверждаете, что играете с Порошенко в одной команде. Не забывайте, 7 декабря у Вас сто дней с момента пребывания в должности, Ваши действия в следующие два дня лягут в основу кадровых выводов парламента", - написал Бужанский.

Как сообщали Українські Новини, Бужанский вступился за Скороход и назвал коллег по фракции "глубоко советскими людьми". Также Рада досрочно прекратила полномочия Луценко, Бужанский был против. Тем временем Бужанский заявил, что Гончарук помог Порошенко "завести" в Раду Вятровича.