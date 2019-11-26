Автогаз взлетит в цене: эксперты спрогнозировали стоимость горючего

В то время как после относительной стабильности розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились до отметки 27,55-28,67 гривен\/литр, эксперты прогнозируют, что розничные цены на все нефтепродукты, кроме автогаза, на этой неделе останутся стабильными, сообщает "Сегодня". "Никаких существенных изменений ни в котировках нефти, ни в курсе гривни, способных повлиять на розничные цены на АЗС, не было, поэтому ценники не изменились и пока не изменятся. Что касается автогаза, то розничные цены начали реагировать на рост цен в оптовом сегменте. Цены газа в опте с начала ноября выросли на 10%, до 19 600 грн\/т. Это произошло по причине роста котировок пропан-бутана на беларусско-польской границе из-за ограничения поставок. Кроме того, наблюдалось снижение объема импортных поставок по железной дороге. За 1-20 ноября этим путем в Украину поступило 68 тыс. т против 81 тыс. т. за 1-20 октября. Цена газа в рознице меняется оперативно, поэтому за неделю он может подорожать сразу на 0,85-1 грн\/л, или в среднем до 12,63-12,78 грн\/л", - объяснил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Эксперт Геннадий Рябцев не ожидает такого значительного роста цен в рознице на автогаз – сразу на 7-8% в низкий сезон потребления, сопровождаемый, к тому же, морозами. "Многие водители автомобилей с газобалонным оборудованием в сильные холода переходят на бензин, поэтому трейдерам вряд ли выгодно еще больше снижать потребление, "задирая" цены. Рост все же будет из-за подорожания в опте, но не более чем на 20-30 коп.\/л за неделю", – уверен Рябцев. В то же время он согласен с Сергеем Куюном, что ни бензин, ни дизтопливо пока дешеветь не будут. Поэтому, дабы сэкономить, водители, по словам эксперта, все больше обзаводятся скидочными картами брендовых сетей и заправляются там, где в данный момент проводятся акции. Раньше Українські Новини писали, как изменятся цены на горючее. Также вторую неделю подряд цены на сжиженный газ растут после восьминедельного падения.