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26.11.19 11:00 Круглый стол: "Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019 года"

26 ноября 2019, вторник, 10:03 63
Экономика 2019-11-26T10:45:02+02:00
Українські Новини
Автогаз взлетит в цене: эксперты спрогнозировали стоимость горючего

Автогаз взлетит в цене: эксперты спрогнозировали стоимость горючего

Цены на бензин, Автогаз, Цены на автогаз, Бензин, Нефтепродукты
Заправка. Фото: pixabay
Заправка. Фото: pixabay

В то время как после относительной стабильности розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились до отметки 27,55-28,67 гривен/литр, эксперты прогнозируют, что розничные цены на все нефтепродукты, кроме автогаза, на этой неделе останутся стабильными, сообщает "Сегодня".

"Никаких существенных изменений ни в котировках нефти, ни в курсе гривни, способных повлиять на розничные цены на АЗС, не было, поэтому ценники не изменились и пока не изменятся. Что касается автогаза, то розничные цены начали реагировать на рост цен в оптовом сегменте. Цены газа в опте с начала ноября выросли на 10%, до 19 600 грн/т. Это произошло по причине роста котировок пропан-бутана на беларусско-польской границе из-за ограничения поставок. Кроме того, наблюдалось снижение объема импортных поставок по железной дороге. За 1-20 ноября этим путем в Украину поступило 68 тыс. т против 81 тыс. т. за 1-20 октября. Цена газа в рознице меняется оперативно, поэтому за неделю он может подорожать сразу на 0,85-1 грн/л, или в среднем до 12,63-12,78 грн/л", - объяснил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Эксперт Геннадий Рябцев не ожидает такого значительного роста цен в рознице на автогаз – сразу на 7-8% в низкий сезон потребления, сопровождаемый, к тому же, морозами.

"Многие водители автомобилей с газобалонным оборудованием в сильные холода переходят на бензин, поэтому трейдерам вряд ли выгодно еще больше снижать потребление, "задирая" цены. Рост все же будет из-за подорожания в опте, но не более чем на 20-30 коп./л за неделю", – уверен Рябцев. 

В то же время он согласен с Сергеем Куюном, что ни бензин, ни дизтопливо пока дешеветь не будут. Поэтому, дабы сэкономить, водители, по словам эксперта, все больше обзаводятся скидочными картами брендовых сетей и заправляются там, где в данный момент проводятся акции.

Раньше Українські Новини писали, как изменятся цены на горючее. Также вторую неделю подряд цены на сжиженный газ растут после восьминедельного падения.

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