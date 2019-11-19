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  • Как изменятся цены на горючее: прогноз стоимости бензина и дизтоплива
19 ноября 2019, вторник, 12:11 697
Экономика 2019-11-19T12:23:37+02:00
Українські Новини
Как изменятся цены на горючее: прогноз стоимости бензина и дизтоплива

Как изменятся цены на горючее: прогноз стоимости бензина и дизтоплива

Бензин, Дизельное топливо, Цены на бензин, цены на дизтопливо
Бензин. Фото: pixabay
Бензин. Фото: pixabay

В то время как 11-15 ноября розничные цены на бензин А-92 и А-95 не изменились, автомобильный газ после недавнего снижения цен вновь подорожал. Цены на бензин и дизтопливо пока останутся стабильными, сообщает "Сегодня".

"На рынках бензина и дизтоплива сейчас постоянно имеется неснижаемый двух-трехнедельный запас, поэтому там и нет колебаний розничных цен. А на рынке газа запас топлива в лучшем случае недельный, так как мощной инфраструктуры для хранения газа нет, доминируют небольшие игроки, работающие с колес, поэтому и цены немного меняются даже в течение недели", – отмечает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Розничные цены на бензин и дизель по-прежнему формируют стоимость нефтепродуктов на границе Украины и курс доллара. А на рынке автогаза важны и другие, более мелкие факторы.

"Поэтому неудивительно, что и бензин, и дизтопливо не дорожают и не дешевеют. Для лояльных клиентов по-прежнему действуют различные системы скидок, хотя их прозрачность оставляет желать лучшего... А что касается автогаза, то он может еще прибавить в стоимости из-за того, что с наступлением холодов вырос спрос на сжиженный газ внутри страны у одного из наших основных поставщиков – это Польша. Зимой поляки его традиционно используют в газовых котлах для обогрева жилищ вместо природного газа, так получается дешевле", – добавляет замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Он уточнил, что чем холоднее будет в Европе, тем выше будут цены на сжиженный газ в Украине.

Раньше Українські Новини писали, как изменятся цены на горючее в ноябре. Тем временем 11-15 ноября розничные цены на дизтопливо стабильны 27,97 гривен/литр.

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