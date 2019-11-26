Автогаз злетить у ціні: експерти спрогнозували вартість пального

"Ніяких істотних змін ні в котируваннях нафти, ні в курсі гривні, здатних вплинути на роздрібні ціни на АЗС, не було, тому цінники не змінилися і поки не зміняться. Що стосується автогазу, то роздрібні ціни почали реагувати на зростання цін в оптовому сегменті. Ціни газу в опті з початку листопада виросли на 10%, до 19 600 грн/т. Це відбулося через зростання котирувань пропан-бутану на білорусько-польському кордоні через обмеження поставок. Крім того, спостерігалося зниження обсягу імпортних поставок по залізниці. За 1-20 листопада цим шляхом в Україну надійшло 68 тис. т проти 81 тис. т. за 1-20 жовтня. Ціна газу в роздробі змінюється оперативно, тому за тиждень він може подорожчати відразу на 0,85-1 грн/л, або в середньому до 12,63-12,78 грн/л", - пояснив директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Експерт Геннадій Рябцев не очікує такого значного зростання цін в роздробі на автогаз – відразу на 7-8% в низький сезон споживання, супроводжуваний, до того ж, морозами.

"Багато водіїв автомобілів з газобалонним обладнанням в сильні холоди переходять на бензин, тому трейдерам навряд чи вигідно ще більше знижувати споживання, "задираючи" ціни. Зростання все ж буде через подорожчання в опті, але не більше ніж на 20-30 коп./л за тиждень", - упевнений Рябцев.

У той же час він згоден з Сергієм Куюном, що ні бензин, ні дизпаливо поки дешевшати не будуть. Тому, щоб заощадити, водії, за словами експерта, все більше обзаводяться знижковими картами брендових мереж і заправляються там, де в даний момент проводяться акції.

Раніше Українські Новини писали, як зміняться ціни на пальне. Також другий тиждень поспіль ціни на скраплений газ ростуть після восьмитижневого падіння.