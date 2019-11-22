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  • После относительной стабильности розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились до отметки 27,55-28,67 гривен/литр
22 ноября 2019, пятница, 17:12 109
Экономика 2019-11-22T17:14:06+02:00
Українські Новини
После относительной стабильности розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились до отметки 27,55-28,67 гривен/

После относительной стабильности розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились до отметки 27,55-28,67 гривен/литр

Цены на бензин, бензин А-92, бензин А-95

В понедельник-пятницу, 18-22 ноября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,03-0,04% до 27,55-28,67 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,04% с 27,56 до 27,55 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-95 снизились на 0,03% с 28,68 до 28,67 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 - снизились на 1,54% с 27,98 гривен/литр, на А-95 - снизились на 1,44% с 29,09 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 11-15 ноября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 сохранились на уровне 27,57-28,69 гривен за литр.

Розничные цены на бензин 18-22 ноября, гривен/литр:

Название продукта

Средняя цена на 22 ноября

Средняя цена на 18 ноября

22 ноября в % к 18 ноября

А-76/80

А-92

27,55

27,56

99,96

А-95

28,67

28,68

99,97

 

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