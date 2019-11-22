После относительной стабильности розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились до отметки 27,55-28,67 гривен/литр

После относительной стабильности розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились до отметки 27,55-28,67 гривен/

В понедельник-пятницу, 18-22 ноября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,03-0,04% до 27,55-28,67 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,04% с 27,56 до 27,55 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-95 снизились на 0,03% с 28,68 до 28,67 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 - снизились на 1,54% с 27,98 гривен/литр, на А-95 - снизились на 1,44% с 29,09 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 11-15 ноября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 сохранились на уровне 27,57-28,69 гривен за литр.

Розничные цены на бензин 18-22 ноября, гривен/литр: