Вторую неделю подряд цены на сжиженный газ растут после восьминедельного падения

В понедельник-пятницу, 18-22 ноября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 2,09% с 11,46 до 11,70 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 12,10% с 13,31 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 11-15 ноября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 0,44% с 11,37 до 11,42 гривен за литр после 8-недельного снижения.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 18-22 ноября, гривен/литр: