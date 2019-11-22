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22 ноября 2019, пятница, 15:50 27
Экономика 2019-11-22T15:52:38+02:00
Українські Новини
Вторую неделю подряд цены на сжиженный газ растут после восьминедельного падения

Вторую неделю подряд цены на сжиженный газ растут после восьминедельного падения

Сжиженный газ, Автогаз, Цены на сжиженный газ

В понедельник-пятницу, 18-22 ноября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 2,09% с 11,46 до 11,70 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 12,10% с 13,31 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 11-15 ноября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 0,44% с 11,37 до 11,42 гривен за литр после 8-недельного снижения.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 18-22 ноября, гривен/литр:

Название продукта

Средняя цена на 22 ноября

Средняя цена на 18 ноября

22 ноября в % к 18 ноября

СПБТ

11,70

11,46

102,09

 

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