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25 ноября 2019, понедельник, 21:05 61
Европа 2019-11-25T21:15:58+02:00
Українські Новини
Грузинский Майдан: активисты окружили парламент и устанавливают палатки

Грузинский Майдан: активисты окружили парламент и устанавливают палатки

Грузия, Тбилиси, Митинг, Акция протеста
Протесты в Тбилиси. Фото: Владимир Умикашвили/
Протесты в Тбилиси. Фото: Владимир Умикашвили/"Новости-Грузия"

В Грузии участники акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси окружили парламент живой цепью. Обойти здание предложили лидеры оппозиции, которые в течение часа выступали на акции, где требуют проведения справедливых выборов, пишут "Новости-Грузия".

Организаторы акции заявляют, что останутся возле парламента всю ночь и будут пикетировать входы в здание. Завтра намечено пленарное заседание высшего законодательного органа, которое они намереваются сорвать.

"Призываю начать пикетирование парламента с правой, левой и задней стороны. Все, кто готов к пикетированию, продвигаются на территорию вокруг парламента. Без спецназа сессию парламента не проведут. Призываю полицию не нарушать закон. Мы не хотим противостояния с полицией. Мы ходим мирно разбить круг, а также мирно прийти на локации пикетирования", — заявил лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.

Представители партии "Европейская Грузия" уже начали устанавливать палатки на прилегающей к парламенту улице Читадзе.

"Мы не собираемся останавливаться. Мы обязательно заночуем здесь и разобьем палатки. Никакие "робокопы" нас не остановят. "Грузинская мечта" оторвана от реальности и обманывает народ. Именно поэтому нас не интересует их мнение, нас интересует мнение народа, рядом с которым мы стоим и будем стоять до конца", — сказала депутат парламента от партии "Европейская Грузия" Элене Хоштария.

Не исключено, что участникам пикетов придется ночевать в палатках безо всякого обогрева. Дело в том, что в отличии от акции 17 ноября, на этот раз полиция не разрешила оппозиции принести на акцию бочки для того, чтобы разжигать в них костры. Между тем сегодня ночью в Тбилиси ожидается до -3 градусов.

Оппозиция сообщила, что полиция уже задержала и отправила на штрафную стоянку три автомобиля, в которых была атрибутика для митинга и дрова для обогрева пикетчиков. Полиция объяснила это тем, что не разрешает проносить на акцию горючие и воспламеняющиеся предметы. Элене Хоштария и гражданские активисты пытались остановить полицейскую машину, которая сопровождала автомобили оппозиции на штрафстоянку, однако это им не удалось.

После этого активисты оппозиции и участники акции решили в собственных руках принести на Руставели бочки и дрова с улицы Амаглеба, которая расположена в 3 км от площади. По дороге депутатов Элене Хоштария и Тику Бокучава остановила полиция, которая заявила, что вынуждена "временно забрать" у них бочки "в целях превенции" пикетирования. Возникшая между депутатами и полицией потасовка закончилась тем, что полицейские отняли у них три бочки и увезли на своем автомобиле.

"Вы призываете людей к свержению правительства", — сказал офицер полиции, чем вызвал негодование гражданских активистов.

Между тем дрова на акцию приносят в сумках и добровольцы.

Гражданский активист Нодар Рухадзе призвал всех, кто сочувствует оппозиции, прийти на площадь и оказать пикетчикам помощь — принести туда бочки, дрова, чтобы "помочь людям провести холодную ночь в нормальных, гуманных условиях". "У нас все это было с собой, но полиция все конфисковала", — объяснил Рухадзе. Он также выразил уверенность в том, что пикет состоится несмотря ни на что.

Протесты в Тбилиси. Фото: Владимир Умикашвили/Протесты в Тбилиси. Фото: Владимир Умикашвили/"Новости-Грузия"

Как сообщали Українські Новини,  20 июня в Грузии начались массовые протесты из-за участия российской парламентской делегации в 26-й Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Позже в Грузии акция протеста возобновилась, тогда требовали отставки главы МВД. А 17 ноября в Тбилиси тысячи людей требовали провести избирательную реформу.

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