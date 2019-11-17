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  • Требуют провести избирательную реформу: в Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста
17 ноября 2019, воскресенье, 23:15 73
Мир 2019-11-17T23:22:42+02:00
Українські Новини
Требуют провести избирательную реформу: в Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста

Требуют провести избирательную реформу: в Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста

Грузия, Акции протеста, Протесты
Протесты в Грузии. Скриншот
Протесты в Грузии. Скриншот

После того, как в Грузии 14 ноября начались бессрочные акции протеста, в Тбилиси у парламента страны в воскресенье собираются протестующие из-за неспособности депутатов принять избирательную реформу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию грузинского телеканала "Рустави 2".

Участники акции держат в руках флаги Грузии, НАТО и Европейского союза, кроме того, они вывесили флаги ЕС и НАТО на воротах парламента.

Перед демонстрантами выступают оппозиционные лидеры, которые заявили, что полностью закроют парламент и заблокируют все двери снаружи.

У парламента усилены меры безопасности, но пока демонстрация проходит мирно.

Основным требованием митингующих является проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.

Накануне перед центральным офисом правящей партии Грузии "Грузинская мечта", в котором собралась на заседание парламентское большинство, произошли столкновения между протестующими и полицией, в результате чего пострадали два человека.

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.

Как сообщали Українські Новини,  20 июня в Грузии начались массовые протесты из-за участия российской парламентской делегации в 26-й Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Позже в Грузии акция протеста возобновилась, тогда требовали отставки главы МВД.

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