В Грузии начались бессрочные акции протеста

В столице Грузии Тбилиси оппозиция и гражданские активисты начали бессрочные акции протеста из-за того, что большинства в парламенте не поддержало законопроект о поправках в Конституцию, обеспечивающих переход со смешанной на пропорциональную избирательную систему.

За поправки в первом слушании проголосовали 101 парламентариев, что было недостаточным для принятия законопроекта, т.е. для его утверждения не хватило 12 голосов, пишет "Голос Америки".

Согласно действующему законодательству, в парламент Грузии по партийным спискам избираются 77 депутатов, а 73 – в одномандатных округах. Переход на пропорциональную систему означал, что уже с 2020 года депутаты избирались бы в парламент только по партийным спискам, т.е. без мажоритариев и при нулевом избирательном барьере.

В знак протеста против срыва избирательной реформы правящую "Грузинскую мечту" уже покинули восемь депутатов, занимавших ведущие партийные должности, включая вице-спикера и секретаря по международным вопросам правящей партии Тамар Чугошвили, главу парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Тамар Хулордава и главу парламентского комитета по внешним отношениям Софико Кацарава.

"Отказ от пропорциональной системы является очень тяжелым вопросом, за который лично я и мои коллеги не можем взять ответственность", – заявила в комментарии СМИ Тамара Чугошвили.

Напомним, что правящая партия дала обещание провести реформу избирательного законодательства под давлением массовых протестов, которые проходили в Тбилиси в июне.

Оппозиция в течение последних трёх дней подозревала, что избирательная реформа находится под угрозой, так как голосование по поправкам в Конституцию откладывалось два раза. Причиной этого стал протест мажоритарных депутатов, которые заявляли, что не поддержат реформу, так как на данном этапе отмена действующей смешанной избирательной системы вызовет дестабилизацию в стране. Мажоритарии утверждали, что реформу лучше провести в 2024 году, так как за это время, по их словам, будет возможность усилить самоуправление. Одновременно, другая часть депутатов из "Грузинской мечты" заявляла, что учитывая все риски, пропорциональная система все же имеет преимущества и способствует развитию демократии. По словам сторонников избирательной реформы, председатель правящей партии, бывший премьер, миллиардер Бидзина Иванишвили, также выступал за пропорциональную систему.

В то же время оппозиция подозревала, что правящая партия "инсценирует раскол" в своих рядах, и что "протест пешек" был организован и согласован с самим Иванишвили, которого оппоненты обвиняют в единоличном принятии решений. Оппозиционеры утверждают, что в случае перехода на пропорциональную систему с 2020 года, у правящей силы практически "не было шанса" прийти во власть с подавляющим большинством голосов. Провал избирательной реформы оппоненты связывают со страхом Иванишвили потерять бразды правления.

После того как было объявлено о начале протестов, Бидзина Иванишвили распространил заявление о том, что он, как автор инициативы, касающейся избирательной реформы, "разочарован" результатами голосования по конституционным поправкам.

Тем не менее, оппоненты Иванишвили не верят в искренность председателя правящей партии и возлагают на него ответственность за политический кризис в стране. В настоящее время демонстранты перекрыли проспект перед грузинским парламентом

"Мы займем все три входа, чтобы не выпустить этих предателей из здания парламента… У нас нет времени для промедлений. Если МВД начнет отодвигать нас, это еще больше повысит температуру", — заявил журналистам один из организаторов протеста гражданский активист Гига Макарашвили.

Основная акция протеста запланирована на 7 часов вечера. Организаторы заявляют, что сегодняшний день является началом "кампании всеобщего неповиновения".

https://www.youtube.com/watch?v=Q0MT9Imm4pg" frameborder="0" allowfullscreen>

https://www.youtube.com/watch?v=JRTaioIhmsc" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, 20 июня в Грузии начались массовые протесты из-за участия российской парламентской делегации в 26-й Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Позже в Грузии акция протеста возобновилась, тогда требовали отставки главы МВД.