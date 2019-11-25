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25 ноября 2019, понедельник, 17:54 97
Общество 2019-11-25T17:55:15+02:00
Українські Новини
Польская студентка назвала украинку "низшей по иерархии" и "животным". Ее отстранили от учебы

Польская студентка назвала украинку "низшей по иерархии" и "животным". Ее отстранили от учебы

Польша, Украинцы, Оскорбление, Украинцы в Польше

Польскую студентку, которая публично выругалась на украинку, отстранили от учебы в университете, сообщает "BBC Украина" со ссылкой на польские СМИ.

Как пишет Gazeta Wyborcza, скандал начал разворачиваться в конце прошлой недели, когда студентка Варминско-Мазурского университета в Ольштыне выложила в соцсетях видео, где в грубой форме выругалась на украинку, которая, по ее словам, ехала с ней в одном поезде.

В минутном видеообращении, копии которого до сих пор доступны в сети, девушка в нецензурной форме жалуется на женщину, которая ехала с ней в купе и якобы испортила ей поездку. Студентка называет украинку "курвой" и объясняет, в частности, что та "заняла ее место в купе".

"Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить", - рассказывает автор видео.

Кроме того, студентка называет украинку животным, смеется над ее работой (женщина, по ее словам, является уборщицей) и говорит, что украинка занимает "ниже место в иерархии". Видео быстро приковали к себе внимание польских СМИ и пользователей соцсетей, студентку обвинили в ксенофобии к украинцам.

После бурной реакции на публикацию девушка удалила скандальное видео и обнародовала новое обращение, в котором извинилась за свои слова.

"Простите, я не думала, я просто дура", - цитирует студентку польское издание Radio Zet.

В то же время на скандал уже отреагировали в ВУЗе, где учится девушка. В руководстве заведения заявили, что отстранили ее от учебы и начали дисциплинарное производство.

"В университете никогда не будет места для расистской, ксенофобской или уничижительной позиции в отношении лиц по полу, расе, этнической принадлежности, национальности, религии, возрасту, сексуальной ориентации", - говорится в заявлении учебного заведения.

Как сообщали Українські Новини, в Кракове на пьяного украинского студента напали с ножом двое украинцев. Также украинцев нашли мертвыми в холодильнике в Польше. Кроме того, в Варшаве бросили коктейль Молотова в квартиру украинских строителей метро.

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