Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже снижается вторую неделю подряд

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 15 по 22 ноября снизился на 0,25% или на 0,9 пунктов до 355,88 пунктов, таким образом, индекс снижается вторую неделю подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 356,78 пунктов, в конце - 355,88 пунктов.

Наибольший рост показали акции компании "Овостар" (+4,46%), наибольшее падение - акции компании Coal Energy (-18,42%).

Компания Цена последней сделки, злотые, 15 ноября Цена последней сделки, злотые, 22 ноября Изменение стоимости % "Кернел" 41,15 40,90 -0,61 "Астарта" 16,00 15,80 -1,25 Coal Energy 0,38 0,31 -18,42 "Милкиленд" 0,23 --- --- "Агротон" 3,99 3,76 -5,76 KSG Agro 1,3 --- --- Sadovaya --- --- --- "Овостар" 78,50 82,00 +4,46 IMC 14,15 13,80 -2,47 KDM Shipping --- --- ---

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 8 по 15 ноября снизился на 4,6% или на 17,19 пунктов до 356,78 пункта, таким образом индекс начал снижаться после четырехнедельного роста.

С 18 по 22 ноября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже упали на 2%, или на 0,22 доллара, до 8,82 доллара после двухнедельного роста.

Также 18-22 ноября стоимость акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) повысилась на 5,68% до 1,452 фунта стерлингов за акцию.