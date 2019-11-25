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  • Как рынок труда тянет вниз экономику: эксперт назвал главную проблему трудоустройства
25 ноября 2019, понедельник, 15:25 158
Экономика 2019-11-25T16:30:02+02:00
Українські Новини
Как рынок труда тянет вниз экономику: эксперт назвал главную проблему трудоустройства

Как рынок труда тянет вниз экономику: эксперт назвал главную проблему трудоустройства

работа, Трудоустройство, рынок труда, рабочие специальности
Сварка. Фото: pixabay
Сварка. Фото: pixabay

В то время как украинское образование не приспособлено к рынку труда, в Украине также все сильнее ощущается нехватка представителей рабочих профессий. Такая ситуация приводит к необходимости кардинально и на государственном уровне перестраивать систему рынка труда, сообщает "Сегодня" со ссылкой на комментарий члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина.

"Нужно максимально облегчить людям процедуру переквалификации, сейчас это проблема номер один. Необходимо разработать профессиональные стандарты, соответствующие требованиям ЕС, пересмотреть и осовременить классификатор профессий, не менявшийся со времен СССР. Стали анахронизмом требования 1-2 годичного переобучения, чтобы иметь право работать по новой специальности", – уверен Пендзин. 

Например, человек, работавший монтажником, не может без переобучения стать сварщиком, даже если он умеет сваривать металл. Эксперт говорит, что назрела необходимость присвоения квалификации экстерном, на основании показанных перед квалификационной комиссией теоретических знаний и практических навыков. Такая практика распространена в Польше: человек за плату сдает экзамен и при успешной сдаче получает сертификат и право работать по новой профессии.

Внедрение в Украине такого же порядка переквалификации резко снизит отток кадров за рубеж и поднимет украинскую экономику. Это непросто и не быстро, но другого пути нет, уверен Пендзин.

Раньше Українські Новини писали, сколько хотят зарабатывать украинцы и что предлагают работодатели и какие сейчас тренды на рынке труда.

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