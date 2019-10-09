Украинцы требуют повышения зарплат: сколько хотят и что предлагают работодатели

Украинцы при поиске работы по найму стали выше ценить свой труд: по данным кадровых порталов, летом произошел резкий скачок между желаемыми заработками потенциальных соискателей и предложениями работодателей. Теперь работники хотят получать зарплаты в среднем на 16% больше, чем им предлагают, хотя еще полгода назад эта разница составляла всего 8%. Почему так произошло и что будет дальше, рассказывает "Сегодня".

По данным rabota.ua, продавцам-консультантам предлагают среднюю зарплату 9 606 грн в месяц, а сами они готовы трудиться всего за 8 424 грн, или на 12% меньше. А, допустим, водителям предлагают 20 057 грн, при том, что они сами просят всего 14 449 (+38%!). Но здесь возможны и "подводные камни", предупреждают эксперты. Например, фирме требуется водитель со своим авто, либо текущее обслуживание служебного автомобиля (кроме заправки топливом) может быть за счет водителя. В большинстве случаев бывает наоборот: работник хочет больше, работодатель предлагает меньше. Особенно велика разница в общепите: повар согласен на 14 384 грн, а ему предлагают 11 274 (на 22% меньше), а также для рабочих специальностей – соответственно 14 418 и 12 899 грн (на 12% меньше). Высоко себя ценят специалисты интернет-маркетинга: просят в среднем 17 034 грн, а предлагают им 15 903 (на 7% меньше).

Схожие данные и у портала work.ua. Так, по их данным, в среднем сотрудники хотят иметь в месяц 14 696 грн, а им предлагают 11 718 (-25%), средний аграрий готов "продать" свои руки за 16 330 грн, но ему дают всего 13 846 (-18%), на строительстве эти цифры соответственно 16 630 и 13 562 грн (-23%), в продажах 16 103 и 14 048 грн (-15%), наконец, у топ-менеджеров 22 478 и 19 712 грн (-14%).

Специалисты рынка труда отмечают, что последний раз такое увеличение разницы между спросом и предложением было во втором, третьем и четвертом квартале 2017 г., и связано оно с получением безвизового режима. Так, если в 1 квартале 2017 г. разница была всего 6%, то, когда Украине дали безвиз, она подскочила сразу до 20%, затем снизилась до 18%, постепенно опустилась до 12% и наконец до 8%.

"После первой волны трудовой миграции постепенно наступило равновесие между спросом и предложением. Особенно это было заметно в период выборов, когда работники умерили аппетиты и держались за свое рабочее место. А вот после выборов опять видим рост "хотелок". На самом деле многие указывают в резюме зарплату побольше, чтобы была возможность для торга: просят больше, получают меньше. Что касается работодателей, то всего 40% указывают зарплату в вакансиях, остальные 60% надеются договориться с работником и часто им это удается. Например, предлагают соискателю более низкую зарплату на период испытательного срока, а по его результатам могут повысить, если новый сотрудник хорошо справляется. Конечно, так поступают не все, есть и недобросовестные работодатели, которые не выполняют своих обещаний. В итоге новичок либо мирится с неизбежным, либо увольняется", – говорит HR-эксперт Татьяна Пашкина.

По словам Пашкиной, работодателя тоже можно понять: новый работник на первых порах менее эффективен, чем те, кто давно работает. Например, хорошо, если менеджер по продажам за первый месяц работы достигнет 60% эффективности опытного специалиста, за второй месяц – 80% и лишь через три месяца выйдет на 100%. Именно по этой причине и устанавливают трехмесячный испытательный срок, который, к тому же, могут продлить. А для руководителей по этой же причине испытательный срок может быть до полугода. Кстати, в филиалах западных компаний, работающих у нас, распространена практика перевода стажеров на другую работу, если он не справляется с той, на которую был принят. Допустим, не получается с продажами, но сотрудник склонен к рутинной бумажной работе, хорошо оформляет договора – в итоге ему предлагают другую должность, но за меньшие деньги.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также уверен, что на рост желаний потенциальных сотрудников повлияла усилившаяся трудовая миграция.

"Многие, прежде всего высококвалифицированные работники, увидели, сколько стоит их труд за рубежом и стали требовать соответствующей или хотя бы близкой оплаты в Украине. Тем более, что цены у нас растут, приближаясь к восточноевропейским", – анализирует Пендзин.

По его прогнозам, средняя разница между предлагаемыми и желаемыми зарплатами к концу нынешнего и в начале следующего года сократится, но внутри отдельных профессий увеличится. Более высокой оплаты станут требовать те, кто занимается физическим трудом, так как дефицит рабочих профессий станет еще большим из-за трудовой миграции и выхода на пенсию старых кадров. А вот работникам умственного труда рассчитывать на то, что им удастся "выторговать" больше, не приходится. Это подтверждают и сегодняшние данные кадровых порталов. Например, у юристов, где на одну вакансию приходится до трех соискателей, разница между спросом и предложением составляет менее 1%.

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