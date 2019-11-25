Ринок праці тягне вниз економіку: експерт назвав головну проблему працевлаштування

У той час як українська освіта не пристосована до ринку праці , в повідомляє "Сьогодні" з посиланням на коментар члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина.

"Потрібно максимально полегшити людям процедуру перекваліфікації, зараз це проблема номер один. Необхідно розробити професійні стандарти відповідно до вимог ЄС, переглянути і осучаснити класифікатор професій, що не змінювався з часів СРСР. Стали анахронізмом вимоги 1-2 річного перенавчання, щоб мати право працювати за новою спеціальністю", – упевнений Пендзин.

Наприклад, людина, що працювала монтажником, не може без перенавчання стати зварювальником, навіть якщо вміє зварювати метал. Експерт каже, що назріла необхідність присвоєння кваліфікації екстерном, на підставі показаних перед кваліфікаційною комісією теоретичних знань і практичних навичок. Така практика поширена в Польщі: людина за плату здає іспит і при успішному складанні отримує сертифікат і право працювати за новою професією.

Впровадження в Україні такого ж порядку перекваліфікації різко знизить відтік кадрів за кордон і підніме українську економіку. Це непросто і не швидко, але іншого шляху немає, упевнений Пендзин.

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