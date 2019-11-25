Крушения танкера возле Одессы: полиция начала расследование

Сотрудники Национальной полиции в понедельник начали расследовать крушения иностранного танкера "Делфи" возле Одессы 22 ноября.

Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области, передают Українські Новини.

Начато расследование по ч.1 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса.

Следствие по факту нарушения правил безопасности эксплуатации водного транспорта продолжается.

Танкер "Делфи" (флаг Молдова) сел на мель 22 ноября у берегов Одессы.

Как сообщали Українські Новини, экологические службы из-за шторма не могут приступить к ликвидации утечки горюче-смазочных материалов в месте аварии танкера "Delfi" вблизи Одессы. В частности, обследуют корпус судна с привлечением водолазов. Если будет возможность восстановить плавучесть танкера, то пробоины закроют, а воду откачают.

Капитан сорванного с якоря танкера Delfi отказывается подать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца, связаться с которым невозможно.