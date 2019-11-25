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25 ноября 2019, понедельник, 15:04 8
Силовые структуры 2019-11-25T15:11:47+02:00
Українські Новини
Крушения танкера возле Одессы: полиция начала расследование

Крушения танкера возле Одессы: полиция начала расследование

Танкер, Уголовное дело, Расследование, DELFI, Нацполия
Танкер под Одессой. Фото: Пушкинская
Танкер под Одессой. Фото: Пушкинская

Сотрудники Национальной полиции в понедельник начали расследовать крушения иностранного танкера "Делфи" возле Одессы 22 ноября.

Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области, передают Українські Новини.

Начато расследование по ч.1 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса.

Следствие по факту нарушения правил безопасности эксплуатации водного транспорта продолжается.

Танкер "Делфи" (флаг Молдова) сел на мель 22 ноября у берегов Одессы.

Как сообщали Українські Новини, экологические службы из-за шторма не могут приступить к ликвидации утечки горюче-смазочных материалов в месте аварии танкера "Delfi" вблизи Одессы. В частности, обследуют корпус судна с привлечением водолазов. Если будет возможность восстановить плавучесть танкера, то пробоины закроют, а воду откачают.

Капитан сорванного с якоря танкера Delfi отказывается подать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца, связаться с которым невозможно.

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