В Чернобыльской зоне случился пожар: загорелся дом

Участились случаи пожаров в Зоне отчуждения. Так, 22 октября загорелось сразу три дома, а в воскресенье, 24 ноября, пожар произошел в отселенном полуразрушенном доме в пгт. Чернобыль.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Информация о возгорании поступила в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ДСНС Украины в Киевской области в 17:55. На место вызова были направлены два отделения дежурного караула 11-й Государственной пожарно-спасательной части г.. Чернобыль.

По прибытию на место вызова установлено, что огнем охвачена деревянная полуразрушенная отселенная здание площадью 64 кв. м.

Пожар был локализован в 18:10 и полностью ликвидирован в 20:30. Причины возгорния остаются неизвестными.

Как сообщали Українські Новини, иностранные "сталкеры" штурмуют Чернобыльскую зону.

Также Чернобыль набирает бешеную популярность за границей и в Украине среди путешественников. Город вошел в топ-5 самых посещаемых туристами мест.