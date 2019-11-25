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25 ноября 2019, понедельник, 14:51 179
Происшествия 2019-11-25T14:55:59+02:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне случился пожар: загорелся дом

В Чернобыльской зоне случился пожар: загорелся дом

Пожар, Чернобыль, ГосЧС, Чернобыльская зона
Спасатели. Фото: ДСНС Украины
Спасатели. Фото: ДСНС Украины

Участились случаи пожаров в Зоне отчуждения. Так, 22 октября загорелось сразу три дома, а в воскресенье, 24 ноября, пожар произошел в отселенном полуразрушенном доме в пгт. Чернобыль. 

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине. 

Информация о возгорании поступила в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ДСНС Украины в Киевской области в 17:55. На место вызова были направлены два отделения дежурного караула 11-й Государственной пожарно-спасательной части г.. Чернобыль.

По прибытию на место вызова установлено, что огнем охвачена деревянная полуразрушенная отселенная здание площадью 64 кв. м.

Пожар был локализован в 18:10 и полностью ликвидирован в 20:30. Причины возгорния остаются неизвестными. 

Как сообщали Українські Новини, иностранные "сталкеры" штурмуют Чернобыльскую зону.

Также Чернобыль набирает бешеную популярность за границей и в Украине среди путешественников. Город вошел в топ-5  самых посещаемых туристами мест.

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