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  • У Чорнобильській зоні сталася пожежа: загорівся будинок
25 листопада 2019, понеділок, 14:51 10
Події 2019-11-25T16:15:02+02:00
Українські Новини
У Чорнобильській зоні сталася пожежа: загорівся будинок

У Чорнобильській зоні сталася пожежа: загорівся будинок

пожежа, дснс, Чорнобиль, Чорнобильська зона
Рятувальники. Фото: ДСНС України
Рятувальники. Фото: ДСНС України

Почастішали випадки пожеж у Зоні відчуження. Так, 22 жовтня спалахнуло відразу три будинки, а в неділю, 24 листопада, пожежа сталася в напівзруйнованому відселеному будинку в смт. Чорнобиль.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій в Україні.

Інформація про спалах надійшла в оперативно-диспетчерську службу Головного управління ДСНС України в Київській області о 17:55. На місце виклику було направлено два відділення чергового караулу 11-ї Державної пожарноспасательной частини р.. Чорнобиль.

По прибуттю на місце виклику встановлено, що вогнем охоплена дерев'яна напівзруйнована відселена будівля площею 64 кв. м.

Пожежу було локалізовано о 18:10 та повністю ліквідована о 20:30. Причини возгорния залишаються невідомими.

Як повідомляли Українські Новини, іностранные "сталкери" штурмують Чорнобильську зону.

Тим часом Чорнобиль набирає шалену популярність за кордоном і в Україні серед мандрівників. Місто увійшло до топ-5 найбільш відвідуваних туристами місць.

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