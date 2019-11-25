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25 ноября 2019, понедельник, 14:10 29 Карта
Общество 2019-11-25T14:10:30+02:00
Українські Новини
Похолодает до -9, местами пройдут дожди: прогноз погоды на вторник

Похолодает до -9, местами пройдут дожди: прогноз погоды на вторник

Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине

26 ноября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем -1…+1 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром туман, местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем -2…+5 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +2…+4 градуса. В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +2…+4 градуса. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +8…+10 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, местами до -8 градусов, днем -2…+3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-8 градусов, днем -1…+4 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9 градусов, днем -2…+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…-2 градуса, днем +1…+6 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +8…+13 градусов. В Ялте ночью без осадков, днем дождь. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12 градусов.

Напомним, с 28 ноября в Украине ожидается потепление и осадки.

Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на всю зиму с рекордными морозами и аномальными снегопадами. Кроме того, Українські Новини писали о том, как создать уют и утеплить квартиру в холодный сезон

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