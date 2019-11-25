Похолодає до -9, місцями пройдуть дощі: прогноз погоди на вівторок

26 листопада в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, вдень -1...+1 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці туман, місцями ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень -2...+5 градусів. У Карпатах без істотних опадів, температура вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.У Моршині без істотних опадів, температура вночі -1...+1 градус, вдень +2...+4 градуси. У Трускавці без істотних опадів, температура вночі -1...+1 градус, вдень +2...+4 градуси. У Сваляві без істотних опадів, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +8...+10 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, місцями до -8 градусів, вдень -2...+3 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-8 градусів, вдень -1...+4 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, вдень -2...+3 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...-2 градуси, вдень +1...+6 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, удень +8...+13 градусів. У Ялті вночі без опадів, вдень дощ. Температура вночі +3...+5 градусів, вдень +10...+12 градусів.

Нагадаємо, з 28 листопада в Україні очікується потепління і дощі.

Тим часом, синоптики дали прогноз погоди на всю зиму з рекордними аномальними морозами і снігопадами. Крім того, Українські Новини писали про те, як створити затишок і утеплити квартиру в холодний сезон.