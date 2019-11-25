75% украинцев поддерживают инициативу Зеленского о переговорах с Путиным

75% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии, поддерживают инициативу Президента Владимира Зеленского о переговорах с Президентом России Владимиром Путиным для решения конфликта на Донбассе. Однако, несмотря на это, 71% респондентов относится к Президенту России крайне отрицательно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

При этом 15,1% респондентов не поддерживают данную инициативу, 2,6% ответили, что им все равно, 7,3% - затруднились ответить.

Кроме этого, 59,2% опрошенных поддерживают решение Президента о разведении войск на линии разграничения, 25,6% - не поддерживают, 1,6% - ответили, что им все равно, 13,6% - затруднились ответить.

Также 57,9% респондентов не поддерживают инициативу Президента об открытии рынка сельскохозяйственных земель и отмене моратория на ее продажу до конца года, 23,9% - поддерживают, 15,3% - затруднились ответить, 2,9% - ответили, что им все равно.

61,2% респондентов поддерживают решение Зеленского о предоставлении гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины, 63,1% - поддерживают возобновление диалога с Польшей, 70,7% - поддерживают решение о легализации добычи янтаря, 48,6% - поддерживают обновление Центральной избирательной комиссии.

При этом 55,5% респондентов не поддерживают инициативу Зеленского о приватизации больших государственных предприятий, 22,5% - поддерживают; 49,3% - не поддерживают инициативу о легализации игорного бизнеса, 37,6% - поддерживают.

Также респондентам был задан вопрос, как они относятся к предложению Президента о проведении внеочередных местных выборов.

Так, 39,4% респондентов ответили, что им все равно, 26,6% - поддерживают, 20,2% - затруднились ответить, 13,9% - не поддерживают.

Опрос проводился "Деминициативами" и КМИС с 4 по 19 ноября 2019 года среди 2 041 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос финансировался Представительством Европейского Союза в Украине.

Как ранее сообщали Українськi Новини, согласно опросу Центра Разумкова, рейтинг доверия украинцев к Владимиру Зеленскому снизился на 3% по сравнению с сентябрьскими данными.